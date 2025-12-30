IIT Kanpur Alumni : माजी विद्यार्थ्यांची कृतज्ञता! गेट टूगेदरवेळी दिली तब्बल 100 कोटींची देणगी

कानपूर (उत्तरप्रदेश) : देशातील अनेक आघाडीचे तंत्रज्ञ, संशोधक आणि नवउद्योजकांना घडविणारी अग्रगण्य संस्था म्हणून आयआयटी कानपूरला ओळखले जाते. आता हीच संस्था चर्चेत आली आहे ती तिच्या माजी विद्यार्थ्यांच्या (IIT Kanpur Alumni) दातृत्वामुळे. या संस्थेमध्ये धडे गिरविणाऱ्या २००० सालच्या माजी विद्यार्थ्यांच्या तुकडीने चक्क शंभर कोटी रुपयांची देणगी देण्याची घोषणा केली आहे..या संस्थेच्या रौप्य महोत्सवी स्नेह मेळाव्यामध्ये सोमवारी ही घोषणा करण्यात आली. एखाद्या संस्थेला माजी विद्यार्थ्यांनी एवढी मोठी देणगी देण्याची देशाच्या शिक्षण क्षेत्रातील ही पहिलीच घटना आहे..IPS Officer Birdev Done : साधा पेहराव अन् धनगरी पोशाख..; IPS बिरदेव डोणेंच्या कुटुंबाचा पहिलाच विमान प्रवास, डोळ्यात पाणी आणणारी पोस्ट.आपल्या लाडक्या संस्थेला शिक्षण क्षेत्रामध्ये आणखी मोठी भरारी घेण्यासाठी आर्थिक बळ मिळावे, तिची संशोधन क्षमता वाढावी आणि मोठ्या प्रमाणावर समाजाला याचा लाभ व्हावा या उद्देशाने ही देणगी देण्यात आली आहे. ही दानशूर २००० सालची तुकडी ‘क्लास ऑफ मिलेनियम’ म्हणून ओळखली जाते. या तुकडीच्या विद्यार्थ्यांच्या पुढाकारानेच ‘मिलेनियम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी अँड सोसायटी’ ची (एमएसटीएएस) स्थापना करण्यात येईल. त्यासाठी हा निधी वापरला जाणार आहे..संस्थेमध्ये आज आयोजित करण्यात आलेल्या रौप्य महोत्सवी स्नेहमेळाव्याला जगाच्या कानाकोपऱ्यातून माजी विद्यार्थी आले होते. ‘संस्था आणखी बळकट होऊन तिच्या विस्ताराला बळ मिळावे या उद्देशाने आम्ही हा निधी देत आहोत,’ असे या विद्यार्थ्यांकडून जाहीर करण्यात आले..या देणगीतून संस्था आणि विद्यार्थ्यांमधील मजबूत स्नेहबंध पुन्हा एकदा अधोरेखित झाला आहे. या देणगीमुळे शैक्षणिक कार्याला तर बळ मिळेलच पण संशोधनासाठी यंत्रणाही अधिक मजबूत होईल. ज्या संस्थेने आपल्याला घडविले तिला काही तरी देणे लागतो, ही विद्यार्थ्यांमधील वृत्ती यामुळे वाढेल.- मनिंद्र अग्रवाल, आयआयटीचे संचालक.माजी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक क्षेत्रातील भागिदारीचे हे एक उत्तम उदाहरण आहे. सर्वांच्या एकत्र येण्यातून एक मोठा सामाजिक बदल घडून येऊ शकतो, हेच यातून स्पष्ट होते.- अमेय करकरे, संसाधने आणि माजी विद्यार्थी विभागाचे अधिष्ठाताआयआयटी कानपूरने केवळ आमचे करिअरच घडविले नाही तर विचार करण्याच्या दृष्टिकोनात देखील आमूलाग्र बदल घडवून आणला. धाडसी निर्णय घेण्याचे सामर्थ्य याच संस्थेमुळे आम्हाला मिळाले. येणाऱ्या पिढ्यांना देखील ही संधी मिळावी, हा या मागचा आमचा उद्देश आहे.- नवीन तिवारी, २००० च्या तुकडीचे विद्यार्थी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.