IIT Kanpur Alumni : माजी विद्यार्थ्यांची कृतज्ञता! गेट टूगेदरवेळी दिली तब्बल 100 कोटींची देणगी

IIT Kanpur Alumni Announce Historic ₹100 Crore Donation : आयआयटी कानपूरच्या २००० सालच्या माजी विद्यार्थ्यांनी रौप्य महोत्सवी स्नेहमेळाव्यात संस्थेसाठी १०० कोटी रुपयांची ऐतिहासिक देणगी जाहीर केली.
IIT Kanpur Alumni

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

कानपूर (उत्तरप्रदेश) : देशातील अनेक आघाडीचे तंत्रज्ञ, संशोधक आणि नवउद्योजकांना घडविणारी अग्रगण्य संस्था म्हणून आयआयटी कानपूरला ओळखले जाते. आता हीच संस्था चर्चेत आली आहे ती तिच्या माजी विद्यार्थ्यांच्या (IIT Kanpur Alumni) दातृत्वामुळे. या संस्थेमध्ये धडे गिरविणाऱ्या २००० सालच्या माजी विद्यार्थ्यांच्या तुकडीने चक्क शंभर कोटी रुपयांची देणगी देण्याची घोषणा केली आहे.

