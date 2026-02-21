AI Impact : प्राथमिक रोजगारांवर ‘एआय’चा परिणाम; नाणेनिधीच्या व्यवस्थापकीय संचालकांचा इशारा

नवी दिल्ली - ‘जागतिक पातळीवर तब्बल ४० टक्के रोजगारांवर कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) मोठा परिणाम होऊ शकतो. काही प्रमाणामध्ये यामुळे रोजगार कमी होऊ शकतात,’ असा इशारा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या (आयएमएफ) व्यवस्थापकीय संचालिका ख्रिस्तिलिना जॉर्जिव्हा यांनी बुधवारी दिला. एक मोठी त्सुनामी रोजगाराच्या बाजारपेठेला धडक देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्या ‘एआय’ परिषदेत आयोजित परिसंवादामध्ये बोलत होत्या..आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने केलेल्या संशोधनाचा दाखला देताना त्या म्हणाल्या की, ‘विकसित देशांमध्ये रोजगारांवरील ‘एआय’चे प्रमाण हे प्रमाण साठ टक्क्यांपर्यंत असू शकते पण भारतासारख्या देशांचा विचार केला तर ते २६ टक्क्यांवरच थांबेल. एआय अर्थव्यवस्थेसाठी ठोस अशा धोरणाची गरज आहे. काही विशिष्ट कौशल्ये तुम्हाला शिकून घ्यावी लागतील.या शिक्षणाच्या बाबतीत तुम्हाला थोडे लवचिक राहावे लागेल. अगदीच प्राथमिक पातळीवरील कामे ही पूर्णपणे ऑटोमेशनवर जातील. आता जे पदवीधर रोजगारासाठी बाजारपेठेमध्ये येतील त्यांचे काय होईल?’’ भारतातील आर्थिक सुधारणांबाबतही त्यांनी भाष्य केले. ‘येथे कररचनेबाबत काही सखोल असे मुलभूत बदल होताना दिसतात..‘एआय’च्या जगामध्ये भारताला अधिक प्रभावीपणे काम करण्यासाठी याचा लाभ होईल,’ असे त्यांनी सांगितले. बँकिंग आणि कॉर्पोरेट क्षेत्राचे देखील त्यांनी कौतुक केले. देशभरातील गुंतवणूक यामुळे वाढेल. ब्रिटन, अमेरिका आणि युरोपीय महासंघासोबत करण्यात आलेल्या कराराबाबत देखील त्यांनी समाधान व्यक्त केले.‘विकसित भारताची स्वप्नपूर्ती’‘कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे (एआय) जागतिक विकासदरात ०.८ टक्क्यांनी वाढ होऊ शकते. ‘विकसित भारता’चे स्वप्न देखील त्यामुळे पूर्ण होईल,’ असा विश्वास जॉर्जिव्हा यांनी व्यक्त केला. जॉर्जिव्हा म्हणाल्या की, ‘‘नाणेनिधीच्या संशोधनानुसार कृत्रिम बुद्धिमत्तेमध्ये (एआय) जागतिक विकासाला गती देण्याची मोठी क्षमता आहे..आमच्या संशोधनानुसार, ‘एआय’मुळे जागतिक विकासदर जवळपास एका टक्क्याने वाढू शकतो. ही वाढ कोरोनापूर्व काळापेक्षाही अधिक असेल. वेगवान आर्थिक विकासामुळे रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. भारतासाठी ही मोठी संधी असून, यामुळे ‘विकसित भारता’चे उद्दिष्ट साध्य करणे शक्य होईल. भारताने २०४७ पर्यंत ३० ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था होण्याचे ध्येय ठेवले आहे.’पंतप्रधान मोदींच्या भेटीगाठीपंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी विविध देशांच्या नेत्यांबरोबर चर्चा केली. मॉरिशस, श्रीलंका आणि स्लोव्हाकिया येथील वरिष्ठ नेत्यांशी त्यांनी व्यापार व तंत्रज्ञान क्षेत्रांतील द्विपक्षीय सहकार्य बळकट करण्यावर चर्चा केली..‘एआय इम्पॅक्ट’ परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर मोदींनी संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांची भेट घेऊन कृत्रिम बुद्धिमत्ता सर्वसमावेशक करण्यातील संयुक्त राष्ट्रांच्या भूमिकेवर विचारविनिमय केला. मॉरिशसचे पंतप्रधान नविनचंद्र रामगुलाम, श्रीलंकेचे अध्यक्ष अनुराकुमारा दिसनायके आणि स्लोव्हाकियाचे अध्यक्ष पीटर पेल्लेग्रिनी यांच्याशी संरक्षण, ऊर्जा, डिजिटल पायाभूत सुविधा, स्टार्टअप्स व अवकाश क्षेत्रातील सहकार्याबाबत चर्चा झाल्याचे मोदी यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.