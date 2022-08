देशाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा आज म्हणजेच २६ ऑगस्टला निवृत्त होणार आहेत. रमण्णा हे निवृत्त होत असताना सुनावणीदरम्यान पहिल्यांदाच लाईव्ह स्ट्रीमिंग होत आहे.(In a first, Supreme Court to live-stream proceedings today Chief Justice of India NV Ramana)

फ्रीबी प्रकरणावरील सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आज थेट प्रक्षेपित होणार आहे. निवर्तमान सरन्यायाधीश एनव्ही रमना यांच्या अध्यक्षतेखालील सेरेमोनिअल बेंचसमोर खटले चालवले जाणार आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, 20 केसेसचे लाईव्ह स्ट्रीमिंग होणार आहे. सरन्यायाधीश एनव्ही रमना यांच्या कार्यकाळाचा आज शेवटचा दिवस आहे आणि शेवटचा दिवस साजरा करण्यासाठी हे केले जात आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेमध्ये म्हटले आहे की, आज सकाळी 10:30 वाजल्यापासून सरन्यायाधीशांच्या न्यायालयाची किंवा औपचारिक खंडपीठाची कार्यवाही NIC (नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर) वेबकास्ट पोर्टलद्वारे थेट प्रक्षेपित केली जाईल.

रमण्णा हे निवृत्त होत असताना त्यांनी त्यांचे नावे एक मोठा रेकॉर्ड केला आहे. न्यायपालिकेत आतापर्यंत सर्वात जास्त न्यायाधीशांची नेमणुक करणाऱ्या सरन्यायाधिशांच्या यादीत रमण्णांचा पहिल्या क्रमांकावर आले आहेत. त्यांनी एक वर्षाहून कमी कालावधीत १०० पेक्षा जास्त न्यायाधिशांची नेमणुक हायकोर्टात आणि पाचपेक्षा जास्त न्यायाधीशांची सुप्रीम कोर्टात नेमणुक केलेली आहे. त्यामुळं आता निवृत्त होत असताना त्यांनी न्यायाधिशांच्या नियुक्त्यांबाबतचा एक मोठा विक्रम त्यांच्या नावावर केला आहे.

एन. व्ही. रमण्णा यांची 17 फेब्रुवारी 2014 रोजी सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून नेमणूक झाली होती. त्यांनी देशाच्या सरन्यायाधीश पदाची शपथ गेल्यावर्षी म्हणजेच 24 एप्रिल 2021 रोजी घेतली होती.