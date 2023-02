अमानुष! कुत्र्याच्या मारहाणीचा पोलिसांनी दिला खोटा रिपोर्ट; कोर्टाकडून FIR दाखल करण्याचे आदेश

नवी दिल्ली : रस्त्यावरील भटक्या कुत्र्याला आपल्या लाठीनं बेदम मारहाण केल्याप्रकरणी दिल्ली पोलिसांतील एका कर्मचाऱ्यावर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश स्थानिक कोर्टानं दिले आहेत. त्याचबरोबर या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेशही देण्यात आले आहेत. (In human police gave false report of killing a stray dog Court orders filing of FIR on Police)

याप्रकरणी डॉ. अशेर जेसुदोस आणि निहारिका कश्यप यांनी कोर्टाकडे दोन तक्रारी दाखल केल्या होत्या. यानंतर कोर्टानं पोलिसांकडून याबाबत अहवाल मागवला होता. पोलिसांनी या प्रकरणाचा स्टेटस रिपोर्ट कोर्टात सादर केला, यामध्ये चौकशीनंतर असं दिसून आलं की, आरोपी पोलीस कर्मचारी ड्युटीवर असताना रस्त्यावर संबंधिक कुत्रा त्यांच्या मागे धावला आणि त्यांच्या डाव्या पायाला चावा घेतला. त्यानंतर स्वतःच्या संरक्षणासाठी त्या पोलिसानं कुत्र्याला आपल्या हातातील दंडुक्यानं मारहाण केली.

लाईव्ह लॉच्या माहितीनुसार, पोलिसाकडून भटक्या कुत्र्याला लाठीनं मारतानाचा व्हिडिओ समोर आला होता. यामध्ये संबंधित कुत्रा रस्त्यावर झोपलेला असताना तसेच त्यानं पोलिसावर कुठलाही अटॅक केलेला नसताना त्याला लाठीनं एकसारखं बेदम मारहाण करण्यात आल्याचं स्पष्टपणे दिसत आहे. यानंतर संबंधीत कुत्रा गंभीर जखमी झाला होता.