Delhi : नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या पुतळ्याचं PM मोदींच्या हस्ते अनावरण

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते सेन्ट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाचं गुरुवारी लोकार्पण करण्यात झालं. सुरुवातीला या प्रकल्पातील इंडिया गेट परिसरात उभारण्यात आलेल्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस यांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याचं अनावरण झालं. या उद्घाटनं कार्यक्रमांसाठी इंडिया गेटचा परिसर लेझर लाईट्स आणि तिरंगी लाईट्सनं झळाळून निघाला होता. (Inauguration of Central Vista by PM Modi Netaji Subhash Chandra Bose statue was also unveiled)

नेताजींच्या पुतळा अनावरणानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते नव्यानं विकसित करण्यात आलेल्या राजपथाचं अर्थात नवं नाव असलेल्या कर्तव्यपथाचं उद्घाटनं झालं. दरम्यान, पतंप्रधानांनी सेन्ट्रल व्हिस्टा प्रकल्पासाठी काम करणाऱ्या कामगारांशी संवाद साधला. तसेच २६ जानेवारी रोजी या सर्व कामगारांचं आपण स्वागत करणार असल्याचं मोदींनी सांगितंल.