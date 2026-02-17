PM Narendra Modi: दिल्लीत ‘एआय’चा महाकुंभ ‘भारत मंडपम’मध्ये राष्ट्रप्रमुख, उद्योजक अन्‌ तंत्रज्ञांची मांदियाळी

नवी दिल्ली : भारतातील कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) क्षेत्राच्या विस्तारासाठी महत्त्वपूर्ण मानल्या जाणाऱ्या ‘इंडिया एआय इम्पॅक्ट परिषद-२०२६’ चे उद्घाटन ‘भारत मंडपम’ येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते आज झाले. याप्रसंगी तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गज, उद्योग क्षेत्रातील नेते, धोरणकर्ते, संस्थापक आणि तंत्रज्ञ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..पंतप्रधानांचे औपचारिक उद्घाटनपर भाषण गुरुवारी (ता. १९) होईल. या ‘एआय इम्पॅक्ट परिषदेसाठी २० हून अधिक देशांचे प्रमुख, ६० मंत्री आणि ५०० जागतिक नेते जमले आहेत. ‘इंडिया एआय इम्पॅक्ट परिषद-२०२६’ कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा महाकुंभ मानली जात असून या परिषदेच्या निमित्ताने भारताने एआय क्षेत्रात जागतिक पातळीवर आपले स्थान ठळकपणे अधोरेखित केले आहे..भारतात ‘एआय’चा विस्तार वाढविण्यासाठी त्याचप्रमाणे व्यापक आंतरराष्ट्रीय करार करण्यासाठी ही परिषद उपयुक्त ठरणार आहे. पंतप्रधान मोदींनी उद्घाटनानंतर एआय दालनातील प्रदर्शनाला भेट दिली. स्टार्टअप व कंपन्यांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधून त्यांनी माहिती घेतली. या परिषदेत ६०० हून अधिक उच्च क्षमतेचे स्टार्टअप सहभागी होत असून ‘युवा एआय’ कार्यक्रम हे या परिषदेचे विशेष आकर्षण असेल. विद्यार्थी आणि तरुण व्यावसायिकांमध्ये ‘एआय’विषयी जागरूकता वाढविणे हा त्या मागील उद्देश असल्याचे आयोजकांच्यावतीने सांगण्यात आले..Mumbai: मोदी-मॅक्रॉन यांच्या मुंबई दौऱ्यासाठी वाहतूक पोलीस सतर्क; १३ तास वाहतुकीत बदल, 'या' मार्गावर प्रवेशबंदी .केंद्र सरकार लवकरच ‘क्रिएट इन इंडिया’ मिशन सुरू करणार आहे. भारतातील संसाधने अधिक सक्षम करणे, देशाला जगातील सर्वाधिक पसंतीचा प्लॅटफॉर्म म्हणून स्थापित करणे आणि भविष्यातील आव्हानांसाठी सज्ज व्यावसायिक प्रतिभा घडविणे, हे या मिशनचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. - अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय माहिती आणि तंत्रज्ञानमंत्री.नवी दिल्ली : ‘इंडिया एआय इम्पॅक्ट’ परिषदेदरम्यान सोमवारी ‘भारत मंडपम’मध्ये आयोजित प्रदर्शनात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना प्रकल्पांची माहिती देताना ‘रिलायन्स जिओ इन्फोकॉम’चे अध्यक्ष आकाश अंबानी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.