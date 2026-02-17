देश

PM Narendra Modi: दिल्लीत ‘एआय’चा महाकुंभ ‘भारत मंडपम’मध्ये राष्ट्रप्रमुख, उद्योजक अन्‌ तंत्रज्ञांची मांदियाळी

Grand Inauguration at Bharat Mandapam: भारत मंडपम येथे ‘इंडिया एआय इम्पॅक्ट परिषद-२०२६’चे भव्य उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झाले. एआय, भारत मंडपम, नरेंद्र मोदी या प्रमुख उपस्थितीत जागतिक नेते, उद्योजक आणि तंत्रज्ञांची मोठी उपस्थिती नोंदवली गेली.
PM Narendra Modi

PM Narendra Modi

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नवी दिल्ली : भारतातील कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) क्षेत्राच्या विस्तारासाठी महत्त्वपूर्ण मानल्या जाणाऱ्या ‘इंडिया एआय इम्पॅक्ट परिषद-२०२६’ चे उद्‍घाटन ‘भारत मंडपम’ येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते आज झाले. याप्रसंगी तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गज, उद्योग क्षेत्रातील नेते, धोरणकर्ते, संस्थापक आणि तंत्रज्ञ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

Loading content, please wait...
Technology
Innovation
PM Narendra Modi
artificial intelligence

Related Stories

No stories found.