ChatGPT: मोदींसमोर 'चॅट जीपीटी'चा मालकही गोंधळला! प्रतिस्पर्ध्याचा हात हातात का घेतला नाही? सांगितलं कारण

India AI Impact Summit 2026: दिल्लीमध्ये इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट २०२६ निमित्त जगभरातले एआय तज्ज्ञ दाखल झाले आहेत. या कर्यक्रमाच्या उद्घाटन सत्रामध्ये एक वेगळंच चित्र जगासमोर आलं. दोन प्रतिस्पर्धी एआय कंपनीच्या मालकांनी एकमेकांना टाळल्याचं निदर्शनास आलं. त्यामुळे त्यांच्यावर सर्वस्तरातून टीका होतेय. त्यावर आता चॅट जीपीटीच्या ओपन एआयचे सीईओ सॅम ऑल्टमन यांनी खुलासा केला आहे..उद्घाटन सत्रामध्ये फोटोच्या वेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे मध्यभागी होते, त्यांच्या उजवीकडे अल्फाबेट आणि गुगलचे सीईओ सुंदर पिचाई, डावीकडे ऑल्टमन उभे होते. ऑल्टमन यांच्याच बाजूला पूर्वी ओपन एआयसोबत काम केलेले आणि आता अँथ्रोपिकचे सहसंस्थापक असलेले डारियो ओमोदेई उभे होते..जेव्हा छायाचित्र घेण्याची वेळ आली तेव्हा पंतप्रधान मोदींनी आणि इतरांनी आपापल्या शेजारी उभे असलेल्यांचे हात हातात घेऊन उंचावले. मात्र यावेळी ऑल्टमन आणि मनोदेई यांनी हातात हात घेतला नाही. त्यांनी मुठी आवळत हात उंचावले आणि एकमेकांपासून दूर रहाणं पसंत केलं..फोटो व्हायरल झाल्यानंतर ऑल्टमन यांची प्रतिक्रियाओपन एआयचे सीईओ ऑल्टमन म्हणाले की, मी त्या क्षणी गोंधळलेलो होतो. मोदींनी माझा हात धरला आणि तो वर केला. पण मला खात्री नव्हती की आपण काय करणार आहोत. स्टेजवर जे घडलं ते मला कळलंच नाही, असं ते म्हणाले.दरम्यान ४० वर्षीय ऑल्टमन आणि ४३ वर्षांचे अमोदेई यांनी २०१९ पर्यंत ओपन एआयमध्ये सोबत काम केलं आहे. २०२३ मध्ये ऑल्टमन यांना कंपनीने काढून टाकलं होतं. त्यामुळे ओपन एआय बोर्डाने अमोदेईंशी संपर्क केला. मात्र त्यांनी ऑफर नाकारली. मग पुढे पुन्हा ऑल्टमन यांच्याकडे कंपनीच्या प्रमुखपदाची सूत्र दिली. अलीकडे दोन्ही कंपन्यांमध्ये जाहिरातीवरुन वाद उभा राहिला होता..