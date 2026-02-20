देश

ChatGPT: मोदींसमोर 'चॅट जीपीटी'चा मालकही गोंधळला! प्रतिस्पर्ध्याचा हात हातात का घेतला नाही? सांगितलं कारण

Why Sam Altman Didn’t Shake Hands with Dario Amodei in Front of PM Modi?: छायाचित्र घेण्याची वेळ आली तेव्हा पंतप्रधान मोदींनी आणि इतरांनी आपापल्या शेजारी उभे असलेल्यांचे हात हातात घेऊन उंचावले होते.
संतोष कानडे
India AI Impact Summit 2026: दिल्लीमध्ये इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट २०२६ निमित्त जगभरातले एआय तज्ज्ञ दाखल झाले आहेत. या कर्यक्रमाच्या उद्घाटन सत्रामध्ये एक वेगळंच चित्र जगासमोर आलं. दोन प्रतिस्पर्धी एआय कंपनीच्या मालकांनी एकमेकांना टाळल्याचं निदर्शनास आलं. त्यामुळे त्यांच्यावर सर्वस्तरातून टीका होतेय. त्यावर आता चॅट जीपीटीच्या ओपन एआयचे सीईओ सॅम ऑल्टमन यांनी खुलासा केला आहे.

