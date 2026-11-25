New Delhi: हिमालयाच्या उंचच उंच पर्वतरांगा, कडाक्याची थंडी आणि प्रचंड बर्फवृष्टी... अशा आव्हानात्मक परिस्थितीत भारत एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प साकारत आहे. आशिया खंडातील सर्वांत लांब बोगद्याच्या प्रकल्पांपैकी एक असलेला झोजिला बोगदा आता पूर्णत्वाच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. तब्बल १३ किलोमीटरहून अधिक लांबीचा हा बोगदा सुरू झाल्यानंतर काश्मीर आणि लडाखमधील प्रवासाचे चित्र बदलणार आहे..हा बोगदा तयार झाल्यानंतर झोजिला खिंड ओलांडण्यासाठी सध्या लागणारा एक ते दीड तासांचा वेळ अवघ्या १५ मिनिटांवर येणार आहे. विशेष म्हणजे, हिवाळ्यात बर्फवृष्टीमुळे रस्ता बंद झाल्याने लडाखचा संपर्क तुटण्याची समस्याही मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे.Pune Court Attack: शुभम चव्हाण हत्या प्रकरणाचा बदला? २०२५ मध्ये नेमकं काय घडलं होतं? मंदार किवळेवर हल्ला, भावाने घेतला भावाचा बदला?.केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्गमंत्री नितीन गडकरी यांनी या प्रकल्पाबाबत महत्त्वाची माहिती दिली आहे. बोगद्याचे सुमारे ७० टक्के काम पूर्ण झाले असून, पुढील सहा ते आठ महिन्यांत प्रकल्प पूर्ण होण्याची अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून चर्चेत असलेला हा प्रकल्प आता प्रत्यक्षात येण्याच्या जवळ पोहोचला आहे..Pune Court Attack : पुणे शिवाजीनगर न्यायालयाबाहेर हल्ला झालेला व्यक्ती कोण? समोर आली A टू Z स्टोरी... कात्रज हत्यांकाडाचे कनेक्शन समोर \n.हिवाळ्यातही लडाखचा रस्ता खुला राहणारश्रीनगर-लेह राष्ट्रीय महामार्गावरील झोजिला खिंड हा काश्मीर खोरे आणि लडाख यांना जोडणारा महत्त्वाचा मार्ग आहे. मात्र, हिवाळ्यात या भागात मोठ्या प्रमाणावर बर्फवृष्टी होते. त्यामुळे खिंड साधारण तीन महिने वाहतुकीसाठी बंद ठेवावी लागते. परिणामी, लडाखचा उर्वरित देशाशी असलेला रस्ते संपर्क अनेकदा खंडित होतो. स्थानिक नागरिक, पर्यटक आणि लष्करालाही याचा फटका बसतो..झोजिला बोगदा सुरू झाल्यानंतर या परिस्थितीत मोठा बदल होणार आहे. प्रतिकूल हवामानातही या मार्गावरून वाहतूक सुरू ठेवणे शक्य होईल. त्यामुळे लडाखमधील नागरिकांना वर्षभर प्रवासाची सुविधा मिळेल. पर्यटन, व्यापार आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेलाही याचा फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. सीमावर्ती भागात तैनात असलेल्या लष्करासाठी रसद आणि साहित्य पोहोचवणेही अधिक सोपे होणार आहे..१३ किलोमीटरचा बोगदाझोजिला बोगद्याची लांबी १३.१५३ किलोमीटर आहे. समुद्रसपाटीपासून सुमारे ११ हजार ५७८ फूट उंचीवर हा बोगदा तयार करण्यात येत आहे. मध्य काश्मीरमधील गंदरबल जिल्ह्यातील बालताल ते लडाखमधील द्रासजवळील मिनिमार्ग या दोन ठिकाणांना तो जोडणार आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे ६ हजार ८०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे..हिमालयातील कठीण भूभाग, कडाक्याची थंडी, बर्फवृष्टी आणि गुंतागुंतीची भूगर्भरचना यामुळे बांधकाम करणे मोठे आव्हान होते. या परिस्थितीतही अभियंते आणि कामगारांनी बोगद्याचे खोदकाम पूर्ण केले. ९ जून २०२६ रोजी बोगद्याच्या दोन्ही बाजूंकडून सुरू झालेले खोदकाम एकमेकांना जोडले गेले. बांधकाम क्षेत्रात या महत्त्वाच्या टप्प्याला 'ब्रेकथ्रू' म्हटले जाते.केवळ बोगदा नाही, तर संपर्काचा नवा मार्ग.या प्रकल्पात मुख्य बोगद्याबरोबरच पोहोचमार्ग, पूल आणि हिमस्खलनापासून संरक्षण करणाऱ्या संरचनांचाही समावेश आहे. सोनमर्ग ते मिनिमार्ग या संपूर्ण प्रकल्पाची लांबी पोहोचमार्ग आणि पुलांसह सुमारे ३१ किलोमीटर आहे. बोगद्यात हवा खेळती ठेवण्यासाठी आधुनिक यंत्रणा, आग शोधणारी आणि विझवणारी उपकरणे, सीसीटीव्ही तसेच वाहतूक नियंत्रण व्यवस्था उभारण्यात येणार आहे..झोजिला बोगदा पूर्ण झाल्यानंतर हिमालयातील दुर्गम भागात वर्षभर रस्ते संपर्क उपलब्ध करून देण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांना मोठे यश मिळण्याची अपेक्षा आहे. काश्मीर आणि लडाखमधील प्रवास अधिक वेगवान आणि सुरक्षित होण्याबरोबरच सीमावर्ती भागाच्या दृष्टीनेही हा प्रकल्प महत्त्वाचा ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.