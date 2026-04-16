Women Reservation: महिला आरक्षणापुरताच पाठिंबा; ‘इंडिया’ आघाडीचा निर्णय, मतदारसंघ फेररचनेला कडाडून विरोध, विरोधकांनी डागली ताेफ..

नवी दिल्ली : महिला आरक्षणासाठी उद्यापासून सुरू होणाऱ्या विशेष अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला महिला आरक्षणाला विरोधकांच्या 'इंडिया' आघाडीने ठाम पाठिंबा दर्शविताना मतदारसंघ पुनर्रचनेला कडाडून विरोध केला आहे. मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक आहे त्या स्वरूपात संमत झाले, तर देशात लोकशाही उरणार नाही, अशी तोफ विरोधकांनी डागली आहे..संसदेचे विशेष अधिवेशन १६ ते १८ एप्रिलपर्यंत चालणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर विरोधकांची रणनीती ठरविण्यासाठी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या निवासस्थानी 'इंडिया' आघाडीतील सर्व विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची बैठक झाली. .यात खर्गेंसह लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, द्रमुकचे टी. आर. बालू, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे, शिवसेनेचे (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे )खासदार संजय राऊत, अरविंद सावंत, 'आरएसपी'चे एन. के. प्रेमचंद्रन यांच्यासह तृणमूल काँग्रेस आणि आम आदमी पक्षाचे नेते उपस्थित होते. शिवसेनेचे (यूबीटी) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, झारखंड मुक्ती मोर्चाचे हेमंत सोरेन, समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेश यादव व्हर्चुअल स्वरूपात सहभागी झाले होते. दीड तास चाललेल्या बैठकीमध्ये सरकारने महिला आरक्षणासाठी आणलेल्या घटनादुरुस्ती विधेयकावर सविस्तर चर्चा होऊन मतदारसंघ फेररचनेला विरोध करण्याचा निर्णय झाला..'राजकीय हेतूने अंमलबजावणी'बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना, विरोधी पक्ष महिला आरक्षणाच्या बाजूने असल्याचे खर्गे यांनी स्पष्ट केले. मात्र सर्व विरोधी पक्षांचा मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकाला ठाम विरोध असल्याचेही त्यांनी बजावले. ते म्हणाले, ''महिलांसाठीच्या आरक्षण विधेयकाला आमचा पाठिंबा असला, तरी सरकार ज्या पद्धतीने त्याची अंमलबजावणी करत आहे, ती राजकीय हेतूने प्रेरित आहे. सरकार मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या बाबतीत डावपेच खेळत आहे.''.विरोधकांचा आक्षेप२०२३ मध्ये राज्यघटनेत कलम ३३४(अ) समाविष्ट करण्यात आले. त्याअंतर्गत महिलांना एकतृतीयांश आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.विरोधकांनी २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीपासून महिला आरक्षण लागू करण्याची मागणी केली होती.सरकारने जनगणना आणि मतदारसंघ पुनर्रचनेची अट घातल्याचा आरोप.महिलांना एकतृतीयांश आरक्षण देताना ते २०२९च्या निवडणुकीपासून आणि विद्यमान ५४३ जागांच्या आधारे लागू करावे, अशी विरोधकांची मागणी.काँग्रेसचा महिला आरक्षणाला पाठिंबा आहे. मात्र, सध्याचा प्रस्ताव महिला आरक्षणाशी संबंधित नसून परिसीमन आणि मतदारसंघांच्या फेररचनेद्वारे सत्तेवर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न आहे.- राहुल गांधी, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते.लोकसभेच्या ५० टक्के जागा सरसकट वाढणार, असे सरकारतर्फे सांगण्यात येत असले, तरी विधेयकामध्ये स्पष्ट उल्लेख नाही. मतदारसंघ फेररचनेबाबत सरकारने विरोधकांना काहीही सांगितलेले नाही - सुप्रिया सुळे, खासदार,राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्ष