Indian Navy Rescue: तेल प्रश्न सुटणार? मध्यपूर्वेच्या युद्धछायेत भारताची मोठी तयारी; टँकर वाचवण्यासाठी युद्धनौका सज्ज, हालचाली वाढल्या

मध्यपूर्वेतील संघर्षामुळे अडकलेल्या भारतीय तेल नौकांना वाचवण्यासाठी भारत युद्धनौका पाठवण्याच्या तयारीत आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत अमेरिका-इस्रायल युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर दोन्ही बाजूला मोठ्या प्रमाणात जहाजे अडकली असल्याचे वृत्त आहे. यामुळे देशात इंधन पुरवठा बिघडण्याची भीती वाढली असताना, भारतीय नौदल त्वरित बचावकार्य करू शकते, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. अद्याप अधिकृत घोषणा न झालेली असली तरी, भारतीय जहाजमालकांच्या विनंतीनंतर हा निर्णय विचाराधीन असल्याचे समजते..न्यू यॉर्क टाइम्सने दिलेल्या माहितीनुसार, भारतीय अधिकाऱ्यांनी युद्धनौका पाठवण्याचा विचार व्यक्त केला आहे. कॅप्टन पी.सी. मीना यांनी सांगितले की, भारतीय जहाजांना सुरक्षित परत आणण्यासाठी नौदलाची मदत घेण्याची तयारी सुरू आहे. दरम्यान, पाकिस्ताननेही तातडीने कारवाई केली आहे. पाकिस्तानी नौदलाने सोमवारी जाहीर केले की, मध्यपूर्वेतील आपल्या जहाजांच्या संरक्षणासाठी युद्धनौका रवाना करण्यात येत आहेत. त्यांच्या राष्ट्रीय शिपिंग कंपनीची दोन जहाजे आधीच नौदलाच्या देखरेखीखाली सुरक्षित आहेत. पाकिस्तान कतारमधून नैसर्गिक वायू आणि सौदी अरेबिया, युएईकडून कच्चे तेल आयात करतो, त्यामुळे या क्षेत्रातील अस्थिरता त्यांच्या पुरवठ्यालाही धोका पोहोचवू शकते..वरिष्ठ मंत्र्यांसोबत बैठकपंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी वरिष्ठ मंत्र्यांसोबत बैठक घेतली आणि पेट्रोलियम उत्पादनांच्या पुरवठा व किमतींवर पश्चिम आशियातील संघर्षाचा परिणाम भारतीय नागरिकांवर होऊ नये, यासाठी एकत्रित प्रयत्न करण्याचे निर्देश दिले. सूत्रांच्या मते, पंतप्रधान सक्रियपणे खात्री करत आहेत की, वाढत्या किमतींचा थेट त्रास ग्राहकांना बसणार नाही. कारण भारत कच्च्या तेल व नैसर्गिक वायूचा मोठा आयातदार आहे. या बैठकीत परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर, पेट्रोलियममंत्री हरदीप सिंग पुरी, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आणि वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांच्याशी ऊर्जा स्थितीची सविस्तर चर्चा झाली..Iran War: युद्धाचा परिणाम इंटरनेटवरही! भारतात नेट बंद होण्याची शक्यता; तज्ज्ञ काय सांगतात?.भारताचा आता खरेदी विविधीकरणावर भरसंकटाचा सामना करण्यासाठी भारत आता खरेदी विविधीकरणावर भर देत आहे. अमेरिका, रशिया, व्हेनेझुएला, ऑस्ट्रेलिया आणि इतर महासागरी देशांकडून ऊर्जा संसाधने मिळवण्याच्या दिशेने प्रयत्न सुरू आहेत. यामुळे देशाची ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होण्याची आशा आहे. पश्चिम आशियातील संकट काळात सरकारने वाटप पुनर्रचना करून घरगुती व वाहतूक क्षेत्रासाठी एलपीजी, सीएनजी आणि पाईपलाइन गॅसला प्राधान्य दिले आहे. नैसर्गिक वायू वापरणाऱ्या इतर क्षेत्रांना यापेक्षा कमी प्राधान्य देण्यात आले आहे..एक-दोन दिवस पुरेल एवढाच साठा शिल्लकदरम्यान, एलपीजी सिलिंडरच्या टंचाईमुळे हॉटेल आणि रेस्टॉरंट क्षेत्रात गंभीर संकट निर्माण झाले आहे. हॉटेल व्यावसायिकांच्या संघटनेने मंगळवारी सांगितले की, परिस्थिती सुधारली नाही तर मुंबई, बेंगळुरू आणि पुणे यासारख्या शहरांतील अनेक हॉटेल्स व रेस्टॉरंट्स पुढील दोन दिवसांत काम बंद करावे लागतील. नॅशनल रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडिया (एनआरएआय)चे अध्यक्ष सागर दर्यानी यांनी पीटीआयशी बोलताना म्हटले, "सध्या एक-दोन दिवस पुरेल एवढाच साठा शिल्लक आहे. पुरवठा वेळेत पोहोचला नाही तर मर्यादित सेवा किंवा टप्प्याटप्प्याने उघडण्याचे पर्याय विचारात घ्यावे लागतील. अन्यथा अनेक ठिकाणी पूर्ण बंदी लागू होईल.".Iran War Impact: युद्धाचे परिणाम! नाशिकमधल्या ४०० कंपन्या बंद पडण्याच्या मार्गावर; संभाजीनगरमधले उद्योजक म्हणतात, कोरोनासारखी परिस्थिती....