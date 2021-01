corona update: कोरोना रुग्णांचा आलेख उतरता; जाणून घ्या आजची आकडेवारी

नवी दिल्ली- देशातील कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या कमी होताना दिसत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून कोरोना रुग्णांचा आकडा 15 हजारांपेक्षा कमी आहे. देशात मागील 24 तासात 14,849 कोरोना रुग्ण आढळले आहेत, तर 15,948 जणांना हॉस्पिटलमधून डिस्चार्ज देण्यात आला आहे. 24 तासात 155 लोकांचा कोरोनाने बळी घेतला आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने ही आकडेवारी जाहीर केली आहे.

नवे 14,849 कोरोनाबाधित रुग्ण सापडल्याने देशातील एकूण कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या 1,06,54,533 झाली आहे. सध्या देशात कोरोनाचे 1,84,408 सक्रिय रुग्ण आहेत. आतापर्यंत देशात 1,03,16,786 लोकांना कोरोनावर यशस्वीरित्या मात केली आहे. कोरोना विषाणूमुळे आतापर्यंत 1,53,339 लोकांना आपला प्राण गमवावा लागला आहे.

India reports 14,849 new #COVID19 cases, 15,948 discharges, and 155 deaths in last 24 hours, as per Union Health Ministry

Total cases: 1,06,54,533

Active cases: 1,84,408

Total discharges: 1,03,16,786

Death toll: 1,53,339

Total vaccinated: 15,82,201 pic.twitter.com/hPUdu7MIcv

— ANI (@ANI) January 24, 2021