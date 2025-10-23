देश

Court Restrooms: हे वापरकर्त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन; कोर्टातील अस्वच्छ स्वच्छतागृहांबाबत स्थिती अहवाल सादर

Overview of Restroom Conditions in Indian Courts: देशातील न्यायालयातील स्वच्छतागृहांची बिकट अवस्था, निधी कमी आणि व्यवस्थापनाचा अभाव. न्यायिक कर्मचार्‍यांना त्रास.
नवी दिल्ली : देशभरातील विविध न्यायालयांतील स्वच्छतागृहांच्या अवस्थेचे भीषण वास्तव समोर आले आहे. ही अस्वच्छ स्वच्छतागृहे म्हणजे वापरकर्त्यांच्या प्रतिष्ठेने जगण्याच्या अधिकारांचे गंभीर उल्लंघन असल्याचे विविध उच्च न्यायालयांकडून सर्वोच्च न्यायालयासमोर सादर करण्यात आलेल्या स्थितीदर्शक अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

