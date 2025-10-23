Court Restrooms: हे वापरकर्त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन; कोर्टातील अस्वच्छ स्वच्छतागृहांबाबत स्थिती अहवाल सादर

नवी दिल्ली : देशभरातील विविध न्यायालयांतील स्वच्छतागृहांच्या अवस्थेचे भीषण वास्तव समोर आले आहे. ही अस्वच्छ स्वच्छतागृहे म्हणजे वापरकर्त्यांच्या प्रतिष्ठेने जगण्याच्या अधिकारांचे गंभीर उल्लंघन असल्याचे विविध उच्च न्यायालयांकडून सर्वोच्च न्यायालयासमोर सादर करण्यात आलेल्या स्थितीदर्शक अहवालात नमूद करण्यात आले आहे..न्यायाधीश, वकील, याचिकाकर्ते आणि न्यायालयामध्ये कार्यरत असलेले कर्मचारी सर्वांनाच याचा मोठा त्रास सहन करावा लागतो, असे हा अहवाल सांगतो. ‘महानगरांमध्ये असलेल्या उच्च न्यायालयांतील स्वच्छतागृहांचीही अवस्था अत्यंत वाईट आहे. हा काही एखादा प्रसंग नाही. निधी वाटपाच्या अनुषंगाने प्रशासकीय आणि व्यवस्थात्मक अपयशच यातून स्पष्टपणे अधोरेखित होते..या स्वच्छतागृहांची योग्य देखभाल केली जात नाही तसेच यंत्रणेचे दायित्व देखील निश्चित करण्यात येत नाही, ’ असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. ‘अनेक उच्च न्यायालये आणि जिल्हा न्यायालयांत दिव्यांगांसाठी कोणतीही सोय नाही. हा एका अर्थाने समानतेच्या अधिकाराचा भंगच आहे, ’ असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे..तृतीयपंथीयांचा विचारच नाही अनेक न्यायालयांमध्ये तृतीयपंथीयांसाठी वेगळ्या स्वच्छतागृहांची सोय करण्यात आलेली नाही, हा त्यांच्या प्रतिष्ठेने जगण्याच्या अधिकाराचा भंग असून मुले असलेल्या महिला वकिलांसाठी वेगळी सोय करण्यात आलेली नसल्याने लिंग समानतेला बाधा पोचते. कनिष्ठ पातळीवरील न्यायालयांतील अवस्था तर आणखी बिकट आहे. येथे पायाभूत सुविधांबाबत बरीच असमानता दिसून येते, त्यामुळे अगदी सुक्ष्मपातळीवर नियोजन करणे गरजेचे असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे..Chhatrapati Sambhajinagar : अतिक्रमणात घर जाण्याच्या चिंतेने तरुण शेतकऱ्याने संपवले जीवन; नातेवाइकांचा मृतदेहासह चिकलठाण्याच्या चौकात ठिय्या.बदलांसाठी हे हवे विकेंद्रीत अंमलबजावणी स्थानिक गरजांवर लक्ष निधी उपलब्ध करून देणे योग्य देखभाल व्यवस्था कार्यक्षमतेवर परिणाम या अस्वच्छतेचा विपरीत परिणाम हा न्यायालयातील कार्यप्रणालीवर होतो. न्यायिक कर्मचाऱ्यांना त्याचा मोठा त्रास सहन करावा लागतो. अनेकांच्या आरोग्यावर देखील त्याचा परिणाम होतो, यामुळे न्याय संस्थेच्या प्रतिष्ठेवरच घाला घातला जात असल्याची खंत या अहवालात नमूद करण्यात आली आहे. विधिज्ञ रजीब कलिता यांनी याबाबतची जनहित याचिका दाखल केली होती, त्यातही याच बाबींचा उल्लेख करण्यात आला होता. तत्पूर्वी पंधरा जानेवारी रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने या अनुषंगाने काही महत्त्वपूर्ण आदेश दिले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.