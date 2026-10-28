E100 petrol in India : पेट्रोल ७० रुपयांपर्यंत स्वस्त होणार? केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; आता गाड्या चालणार 'E-100' इंधनावर!

नवी दिल्ली : भारतात ‘ई-२०’ पेट्रोलचा वापर वाढत असताना ‘ई-८५’ आणि ‘ई-१००’ यांसारख्या अधिक इथेनॉल असलेल्या इंधनांचीही चर्चा सुरू झाली आहे. केंद्र सरकारने काल वाहनांच्या उत्सर्जन नियमांत सुधारणा केली. त्यानुसार, आता ‘फ्लेक्स-फ्युएल’ वाहने (एफएफव्ही) ‘ई-१००’ आणि ‘ई-८५’ या उच्च इथेनॉलयुक्त इंधनांवर चालविता येणार आहेत. .‘ई’ म्हणजे इथेनॉल, तर त्यापुढील आकडा इंधनातील इथेनॉलचे प्रमाण दर्शवतो. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, ‘ई -८५’ इंधनामध्ये ८५ टक्क्यांपर्यंत इथेनॉल असते. ‘ई-१००’ हे प्रामुख्याने इथेनॉलपासून बनलेले इंधन आहे..स्वस्त इंधन‘ई-१००’ मध्ये पेट्रोलचे प्रमाण कमी असल्यामुळे ते स्वस्त ठरू शकते. उदाहरणार्थ, दिल्लीमध्ये ‘ई -२०’ पेट्रोलची किंमत प्रतिलिटर १०२.१२ रुपये आहे. मात्र, ‘ई-१००’ इंधनाची किंमत प्रतिलिटर ७० ते ७५ रुपयांच्या दरम्यान असू शकते, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे..Chandgad Pumped Storage Project : चंदगडच्या धामापूर-कानूर भागात 7,519 कोटींचा जलविद्युत प्रकल्प; तब्बल 1300 एकर क्षेत्रातील झाडे तोडणार? 1200 मेगावॅट जलविद्युत प्रकल्प काय आहे?.‘ई -१००’ योग्य वाहने‘ई -२०’ इंधनाला अनुकूल असलेल्या वाहनांमध्ये ‘ई-१००’ इंधन वापरता येत नाही. ‘ई -१००’ साठी विशेष प्रकारचे ‘फ्लेक्स-फ्युएल’ इंजिन आणि अधिक प्रमाणातील इथेनॉल सहन करू शकणारी इंधन यंत्रणा आवश्यक असते. त्यानुसार इंधन पंप, इंजेक्टर आणि इंधनवाहिन्यांची रचना केलेली असावी लागते..जगभरातील वापर‘फ्लेक्स-फ्युएल’ मोटारींचा वापर मोठ्या प्रमाणावर सुरू झालेला देश म्हणजे ब्राझील. आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेच्या (आयईए) आकडेवारीनुसार, २०२४ मध्ये ब्राझीलमधील एकूण मोटारींपैकी ८५ टक्के मोटारी ‘फ्लेक्स-फ्युएल’ प्रकारच्या होत्या. ब्राझीलमध्ये देशभरातील पेट्रोल पंपांवर इथेनॉलची विक्री केली जाते. त्याचबरोबर इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलही उपलब्ध असते..अमेरिकेच्या ऊर्जा विभागाच्या (डीओई) आकडेवारीनुसार, २०२२ मध्ये देशात दोन कोटी नऊ लाखांहून अधिक ‘फ्लेक्स-फ्युएल’ वाहने होती. तसेच, ४४ राज्यांतील चार हजार २०० हून अधिक पेट्रोल पंपांवर ‘ई-८५’ इंधन उपलब्ध होते..स्वीडनमध्ये करसवलती आणि मोठ्या पेट्रोल पंपांवर नूतनीकरणक्षम इंधन विक्रीची सक्ती करणाऱ्या नियमामुळे २००८ मध्ये स्वीडनमधील नवीन मोटार विक्रीत ‘फ्लेक्स-फ्युएल’ मोटारींचा वाटा जवळपास २५ टक्के होता. मात्र, २०११ पर्यंत तो घसरून पाच टक्क्यांवर आला, असे ‘इंटरनॅशनल जर्नल ऑफ सस्टेनेबल ट्रान्स्पोर्टेशन’मध्ये २०१८ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या अभ्यासात नमूद केले आले..‘ई-२०’ आणि ‘ई -१००’ यांच्यातील फरकवैशिष्ट्य ‘ई-२०’ ‘ई-१००’इथेनॉलचे प्रमाण २० ९२ ते ९५पेट्रोलचे प्रमाण ८० ५ ते ७वापर अनुरूप पेट्रोल ‘फ्लेक्स-फ्युएल’ वाहनांमध्ये वाहनांमध्येमायलेज काही वाहनांमध्ये पेट्रोलच्या तुलनेतथोडी घट होऊ शकते जास्त घट होऊ शकते.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.