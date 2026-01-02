देश

Karnataka Election Survey : भारतातील निवडणुका मुक्त आणि निष्पक्ष, ईव्हीएमवर लोकांचा विश्वास वाढला; सरकारच्या राज्यव्यापी सर्वेक्षणातून स्पष्ट

Karnataka Statewide Survey on Electoral Transparency : कर्नाटकातील राज्यव्यापी सर्वेक्षणात भारतातील निवडणुका मुक्त व निष्पक्ष असल्याचा विश्वास व्यक्त झाला असून ईव्हीएमवरील नागरिकांचा विश्वास वाढल्याचे स्पष्ट झाले.
सकाळ डिजिटल टीम
बंगळूर : भारतातील निवडणुका मुक्त आणि निष्पक्षपणे पार पडतात, असा विश्वास बहुसंख्य नागरिकांनी व्यक्त केला असून, इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांवरील (ईव्हीएम) विश्वासातही लक्षणीय वाढ झाल्याचे कर्नाटक काँग्रेस सरकारने प्रकाशित केलेल्या राज्यव्यापी सर्वेक्षणातून (Karnataka Election Survey) स्पष्ट झाले आहे.

