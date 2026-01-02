Karnataka Election Survey : भारतातील निवडणुका मुक्त आणि निष्पक्ष, ईव्हीएमवर लोकांचा विश्वास वाढला; सरकारच्या राज्यव्यापी सर्वेक्षणातून स्पष्ट

बंगळूर : भारतातील निवडणुका मुक्त आणि निष्पक्षपणे पार पडतात, असा विश्वास बहुसंख्य नागरिकांनी व्यक्त केला असून, इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांवरील (ईव्हीएम) विश्वासातही लक्षणीय वाढ झाल्याचे कर्नाटक काँग्रेस सरकारने प्रकाशित केलेल्या राज्यव्यापी सर्वेक्षणातून (Karnataka Election Survey) स्पष्ट झाले आहे..हा सर्वेक्षण (Electronic Voting Machines) अहवाल म्हैसूर येथील ‘ग्रासरूट्स रिसर्च अँड अॅडव्होकसी मूव्हमेंट’ (ग्राम) या संस्थेने तयार केला आहे. बंगळूर, बेळगाव, गुलबर्गा आणि म्हैसूर या चार प्रशासकीय विभागांतील १०२ विधानसभा मतदारसंघांमधील ५,१०० नागरिकांचा या सर्वेक्षणात समावेश करण्यात आला. मुख्य निवडणूक अधिकारी व्ही. अंबुकुमार यांनी या सर्वेक्षणाचे उद्घाटन केले..२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर नागरिकांचे ज्ञान, वृत्ती आणि आचरण जाणून घेण्यासाठी हे अंतिम सर्वेक्षण करण्यात आले असून, त्याचा अहवाल नियोजन, कार्यक्रम देखरेख व सांख्यिकी विभागांतर्गत असलेल्या कर्नाटक देखरेख व मूल्यांकन प्राधिकरणाने प्रसिद्ध केला आहे..Teacher Recruitment : शिक्षक भरतीबाबत शासनाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय; पवित्र पोर्टलवरील भरतीत खासगी शाळांना डावलले? संस्थाचालकांचा आक्षेप.सर्वेक्षणानुसार, ८४.५५ टक्के प्रतिसादकर्त्यांनी भारतातील निवडणुका मुक्त आणि निष्पक्ष असल्याचे मान्य केले आहे. गुलबर्गा विभागात हा विश्वास सर्वाधिक असून, ८४.६७ टक्के नागरिकांनी सहमती, तर १०.१९ टक्के नागरिकांनी जोरदार सहमती दर्शविली. बेळगाव विभागात ६९.६२ टक्के नागरिकांनी सहमती, तर १९.२४ टक्के नागरिकांनी जोरदार सहमती दर्शविली आहे..ईव्हीएमविषयीही नागरिकांचा सकारात्मक कल दिसून आला आहे. एकूण ८३.६१ टक्के प्रतिसादकर्त्यांनी ईव्हीएम विश्वसनीय असून, अचूक निकाल देतात, असा विश्वास व्यक्त केला. गुलबर्गा विभागात ईव्हीएमवरील विश्वास सर्वाधिक असून, ८३.२४ टक्के नागरिकांनी सहमती आणि ११.२४ टक्के नागरिकांनी जोरदार सहमती दर्शविली. म्हैसूर विभागात ७०.६७ टक्के नागरिकांनी सहमती, तर १७.९२ टक्के नागरिकांनी जोरदार सहमती दर्शविली..महत्त्वाचे म्हणजे, २०२३ मध्ये ईव्हीएमवरील विश्वास ७७.९ टक्के होता, तो आता वाढून ८३.६१ टक्क्यांवर पोहोचल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. हे निष्कर्ष काँग्रेससाठी राजकीयदृष्ट्या अडचणीचे ठरू शकतात. कारण पक्षाचे सर्वोच्च नेते राहुल गांधी भाजप सरकारविरोधात ‘मत चोरी’चा आरोप करत ईव्हीएमवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत..दुसरीकडे, कर्नाटक काँग्रेस सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी ईव्हीएमऐवजी मतपत्रिकेचा वापर करण्याची भूमिका घेतली आहे. मतदान सहभागाबाबतही सर्वेक्षणात सकारात्मक चित्र समोर आले आहे. ५,१०० प्रतिसादकर्त्यांपैकी ९५.७५ टक्के नागरिकांनी २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत मतदान केल्याचे सांगितले. मतदार यादीत नावे असलेल्या ४,२७२ प्रतिसादकर्त्यांपैकी ९५.४४ टक्के नागरिकांनी आपली नावे योग्यरीत्या नोंद असल्याची पुष्टी केली..प्रलोभनांचा प्रभाव वाढतोयसर्वेक्षणात ८३३ नागरिकांनी (१६.३ टक्के) मतदानावर परिणाम करण्यासाठी प्रलोभनांचा अनुभव आल्याचे सांगितले. सरकारी योजनांचे लाभ देणे हे सर्वाधिक आढळलेले प्रलोभन असून, त्याचे प्रमाण ४२.२६ टक्के आहे. गुलबर्गा विभागात अशा घटना सर्वाधिक (७४.२६ टक्के) असल्याचे आढळले. नोकरीचे आश्वासन देणे हे दुसऱ्या क्रमांकाचे प्रलोभन (३४.०९ टक्के) असून, बंगळूर आणि म्हैसूर विभागात त्याचे प्रमाण अधिक आहे. याशिवाय, निवडणुकांमध्ये पैशाचा प्रभाव वाढत असल्याचे मतही बहुसंख्य नागरिकांनी नोंदवले. ४४.९ टक्के नागरिकांनी यास सहमती दर्शविली, तर ४.६५ टक्के नागरिकांनी जोरदार सहमती दर्शविली..महिलांची मतदान स्वायत्तताया सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या नागरिकांपैकी ५६ टक्के महिला होत्या. मतदान करण्यापूर्वी महिलांनी पुरुष सदस्यांचा किंवा कुटुंबातील ज्येष्ठांचा सल्ला घ्यावा का, या प्रश्नावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या. ३४.५७ टक्के नागरिकांनी यास सहमती, तर ३.१४ टक्के नागरिकांनी जोरदार सहमती दर्शविली. मात्र, ३७.८६ टक्के नागरिकांनी असहमती, तर १३.७८ टक्के नागरिकांनी जोरदार असहमती दर्शविली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.