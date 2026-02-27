देश

Graded Driving License: काय आहे ग्रेड आधारित ड्रायव्हिंग लायसन्स? वाहतूक नियम भंग केल्यास रद्द होणार; नितीन गडकरी यांची घोषणा!

नवी दिल्ली : रस्त्यावरील अपघात रोखण्यासाठी आणि नागरिकांना अधिक जबाबदार वाहन चालन करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकार एक क्रांतिकारी पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे. यामध्ये ग्रेड आधारित ड्रायव्हिंग लायसन्स प्रणाली लवकरच लागू होणार असून, नियमांचे उल्लंघन केल्यास थेट लायसन्स रद्द करण्याची कठोर तरतूद करण्यात येणार आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी ही महत्त्वपूर्ण घोषणा केली.

