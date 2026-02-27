Graded Driving License: काय आहे ग्रेड आधारित ड्रायव्हिंग लायसन्स? वाहतूक नियम भंग केल्यास रद्द होणार; नितीन गडकरी यांची घोषणा!

नवी दिल्ली : रस्त्यावरील अपघात रोखण्यासाठी आणि नागरिकांना अधिक जबाबदार वाहन चालन करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकार एक क्रांतिकारी पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे. यामध्ये ग्रेड आधारित ड्रायव्हिंग लायसन्स प्रणाली लवकरच लागू होणार असून, नियमांचे उल्लंघन केल्यास थेट लायसन्स रद्द करण्याची कठोर तरतूद करण्यात येणार आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी ही महत्त्वपूर्ण घोषणा केली..राष्ट्रीय रस्ता सुरक्षा संमेलनउद्योग संस्था सीआयआयच्या वतीने राष्ट्रीय राजधानीत आयोजित राष्ट्रीय रस्ता सुरक्षा संमेलनात गडकरी यांनी आपले विचार व्यक्त केले. ते म्हणाले, “देशात दरवर्षी सुमारे एक लाख ऐंशी हजार लोक मोबाइल फोन वापरताना, अति वेगाने, चुकीच्या बाजूने किंवा मद्यधुंद अवस्थेत गाडी चालवल्यामुळे प्राण गमावतात.” जनतेच्या जीविताची किंमत लक्षात घेता सरकार रस्ता सुरक्षेच्या दिशेने सातत्याने प्रयत्न करत असल्याचे त्यांनी सांगितले..प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! भुरीकवठे-कर्नाटक रस्त्याने दळणवळण सुधारणार; विजयपूरपर्यंत होणार महामार्ग; मंत्री नितीन गडकरींची घाेषणा...नियमभंगांसाठी दंड वाढवण्यात आलायापूर्वी नियमभंगांसाठी दंड वाढवण्यात आला असला तरी अंमलबजावणीची कमतरता ही सर्वात मोठी अडचण आहे. लोकांमध्ये कायद्याबद्दल भीती किंवा आदरभावना निर्माण झालेली नाही, असे गडकरी यांनी नमूद केले. या पार्श्वभूमीवर सरकार ड्रायव्हिंग लायसन्समध्ये ग्रेडेड पॉइंट सिस्टम आणत आहे. या नव्या व्यवस्थेनुसार, वाहतूक नियमांचे उल्लंघन झाल्यास चालकाच्या लायसन्समधील ठराविक पॉइंट्स कापले जातील. सर्व पॉइंट्स संपुष्टात आल्यावर दोषी व्यक्तीचे लायसन्स सहा महिन्यांसाठी निलंबित केले जाईल. वारंवार नियमभंग करणाऱ्यांचे लायसन्स कायमचे रद्द करण्याचीही शक्यता आहे..योजनेची अंमलबजावणी लवकरच सुरूया योजनेची अंमलबजावणी लवकरच सुरू होईल, असे मंत्री म्हणाले. रस्ते सुरक्षा ही देशासाठी अत्यंत महत्त्वाची बाब असल्याचे सांगताना त्यांनी आकडेवारी मांडली. दरवर्षी भारतात सुमारे पाच लाख अपघात घडतात आणि त्यात १ लाख ८० हजार लोकांचा बळी जातो. यातील ७२ टक्के मृत्यू १८ ते ४५ वर्षे वयोगटातील तरुणांचे आहेत. १८ वर्षांखालील अपघात पीडितांची संख्या १०,११९ इतकी आहे. हेल्मेट न वापरल्याने ५४,१२२, सीटबेल्ट न वापरल्याने १४,४६६ तर अति वेगाने वाहन चालवल्याने एक लाख २० हजार लोकांचा मृत्यू झाला. चुकीच्या दिशेने वाहन चालवणे, नशेत गाडी चालवणे आणि चालताना मोबाइल वापरणे ही इतर प्रमुख कारणे आहेत..अपघात झालेल्या व्यक्तींना तातडीने मदत करण्याचे आवाहनअपघात झालेल्या व्यक्तींना तातडीने मदत करण्याचे आवाहन गडकरी यांनी सर्वसामान्य जनतेला केले. उपचार खर्च किंवा कायदेशीर प्रक्रियेची चिंता न करता पीडितांना सहकार्य करावे, असे त्यांनी आवर्जून सांगितले. या उद्देशाने प्रधानमंत्री रस्ता अपघात पीडित रुग्णालयीन उपचार आणि आश्वासित उपचार योजना अर्थात पीएम राहत योजना कार्यरत आहे. या योजनेअंतर्गत कोणत्याही श्रेणीच्या रस्त्यावर झालेल्या अपघातातील पीडिताला अपघाताच्या दिवसापासून सात दिवसांत दीड लाख रुपयांपर्यंत कॅशलेस उपचार मिळण्याची हमी देण्यात आली आहे..Nitin Gadkari: तर तुम्ही टोल का वसूल करता? नितीन गडकरी संतापले, MSD ग्रीन टॅक्स रद्द करण्याचे दिले संकेत .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.