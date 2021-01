स्वत: संकटात असूनही भारताने निभावला शेजार धर्म; 6 देशांना पाठवतोय कोरोना लस

नवी दिल्ली- कोरोनाचं संकट असतानाही भारत शेजार धर्माचे पालन करण्यासाठी पुढे आला आला आहे. बुधवारपासून भारत सरकार भूतान, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाळ, म्यानमार या देशांना कोरोना लशींचा पुरवठा करणार आहे. भारताकडून गिफ्ट म्हणून सर्वात आधी भूतानला लस दिली गेली. बुधवारी सकाळी कोविशिल्ड लशीचे 1.5 लाख डोस भूतानला पाठवण्यात आलेत. सीरम इन्स्टिट्यूटची कोविशिल्ड लस मुंबईच्या छत्रपती शिवाजी महाराज इंटरनॅशनल एअरपोर्टवरुन बुधवारी सकाळी भूतानची राजधानी थिम्पूसाठी रवाना झाली. कोणत्याही क्षणी लशीची खेप भूतानला पोहोचू शकते.

कोरोना महामारीचा भारतात प्रकोप झाला. आता कुठे देशात लसीकरणाला सुरुवात झाली असून आरोग्य कर्मचाऱ्यांना लस दिली जात आहे. येत्या काळात लशीचा तुटवडा जाणवण्याचीही शक्यता व्यक्त केली जात आहे. असे असले तरी भारताने 'वसुधेव कुटुंबकम'ची परंपरा कायम ठेवली आहे. विश्वाच्या कल्याणासाठी भारत पुढे आला आहे. शेजार धर्माचे पालन करत भारताने आपल्या मित्र राष्ट्रांना लशींचा पुरवढा सुरु केला आहे. वृत्तसंस्था एएनआयने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे.

Maharashtra: The first consignment of 1.5 lakh dosages of Covishield vaccine dispatched from Mumbai's Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport to Thimphu in Bhutan.#COVID19 pic.twitter.com/x2zqWvC2Ig

— ANI (@ANI) January 20, 2021