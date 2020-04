यंदा सरासरी पाऊस पडणार; हवामान खात्याचा अंदाज

नवी दिल्ली : यावर्षी सरासरी इतका पाऊस पडणार असल्याचा अंदाज हवामान खात्याकडून वर्तविण्यात आला आहे. जून ते सप्टेंबर या महिन्यांमध्ये सरासरीइतका पाऊस पडणार असं हवामान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. ५ जून ते ३० सप्टेंबर या कालावधीत ९६ ते १०० टक्के पाऊस पडेल असंही हवामान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलं आहे.

बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

देशभरातील शेतकऱ्यांसह सर्वांसाठीच ही एक आनंदाची बातमी आहे. सध्या अवघा देश कोरोना वायरसच्या संकटाशी लढत असताना सर्वांसाठी ही एक आनंदाची बातमी आहे. ५ जून ते ३० सप्टेंबर हा पावसाचा कालावधी असेल. असे हवामान खात्याकडून सांगण्यात आले आहे.

This year we will have a normal monsoon. Quantitatively the monsoon rainfall, during the monsoon season 2020, is expected to be 100% of its long period average with an error of +5 or -5% due to model error: Madhavan Rajeevan, Secretary, Ministry of Earth Sciences (MoES). pic.twitter.com/gjgM0Ta1N8

— ANI (@ANI) April 15, 2020