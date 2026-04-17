LPG Supply Update: एलपीजीवर मोठा गेमचेंजर निर्णय! रस्त्यांवरचे टँकर गायब होणार? सरकारची नवी योजना नेमकी काय आहे…?

एलपीजी पुरवठ्याबाबत सरकारने घेतलेला ऐतिहासिक निर्णय देशाच्या ऊर्जा क्षेत्रात एक नवे पर्व सुरू करणार आहे. यापुढे रस्त्यांवर टँकर ट्रक धावण्याचे दिवस संपतील आणि संपूर्ण वाहतूक पाईपलाइनद्वारे होईल, अशी क्रांतिकारी व्यवस्था लागू होणार आहे..अमेरिका-इराण युद्धाच्या काळात होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद झाल्याने एलपीजी पुरवठा साखळीवर गंभीर परिणाम झाला होता. या घटनेमुळे देशभरात एलपीजीचे मोठे संकट उभे राहिले. त्या कठीण प्रसंगी सरकारने पीएनजीवर विशेष लक्ष केंद्रित करून सुमारे आठ लाख नवीन जोडण्या उपलब्ध करून दिल्या. मात्र आता सरकारने एलपीजी वाहतूक प्रणालीत मूलभूत बदल घडवून आणण्याची मोठी तयारी दर्शवली आहे. रस्त्यावरील टँकर ट्रकऐवजी पाईपलाइनद्वारे एलपीजी पुरवठा करण्याची ही नवी योजना आहे..पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू नियामक मंडळाने (पीएनजीआरबी) एलपीजी वाहतुकीला पूर्णपणे पाईपलाइन पद्धतीत रूपांतरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी नऊ नवीन एलपीजी प्रकल्प जाहीर करण्यात आले आहेत. यातील चार पाईपलाइन प्रकल्पांसाठी निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. देशाच्या विविध भागांत पसरलेल्या २,५०० किलोमीटर लांबीच्या या पाईपलाइन नेटवर्कसाठी सुमारे १२,५०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाईल. रस्त्यांवरील एलपीजी टँकर हळूहळू बंद करण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल ठरले आहे..चेरलापल्ली-नागपूर पाईपलाइन, शिक्रापूर-हुबळी-गोवा पाईपलाइन, पारादीप-रायपूर पाईपलाइन आणि झांसी-सितारगंज पाईपलाइन या चार प्रकल्पांसाठी निविदा प्रक्रिया लवकरच पूर्ण होईल अशी अपेक्षा आहे. उर्वरित पाच पाईपलाइन प्रकल्पांसाठीची प्रक्रिया देखील वेगाने सुरू आहे. या सर्व प्रकल्पांच्या माध्यमातून देशभरातील एलपीजी पुरवठा व्यवस्था आधुनिक आणि सुरक्षित होणार आहे..सकारात्मक परिणाम होतीलया बदलाचे अनेक सकारात्मक परिणाम होतील. सर्वप्रथम, एलपीजी टँकरमुळे रस्त्यांवर होणारे अपघात लक्षणीयरीत्या कमी होतील. सध्या टँकर वाहतुकीमुळे अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे; पण पाईपलाइन प्रणाली सुरू झाल्यावर मानवी जीवित हानी आणि मालमत्तेच्या नुकसानीची शक्यता मोठ्या प्रमाणात घटेल. यामुळे एकूण सुरक्षितता वाढेल.दुसरे, रस्ते वाहतुकीच्या तुलनेत पाईपलाइन वाहतुकीमुळे प्रदूषणाचे प्रमाण घटेल. हरितगृह वायू उत्सर्जनात लक्षणीय घट होण्याची शक्यता आहे. पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीने हा निर्णय फार महत्त्वाचा ठरेल..रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माणतिसरे, वाहतूक प्रक्रिया अधिक जलद, सुरक्षित आणि खर्च प्रभावी होईल. सध्याच्या रस्ते वाहतुकीपेक्षा पाईपलाइनद्वारे पुरवठा स्वस्त आणि वेगवान होईल. चौथे, या प्रकल्पांमुळे देशभरात रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील आणि प्रादेशिक विकासाला चालना मिळेल. पाचवे, ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होईल आणि देशाची ऊर्जा गरज अधिक विश्वासार्ह पद्धतीने पूर्ण होईल..पीएनजीआरबीने २०३० पर्यंत एलपीजीची रस्ते वाहतूक मोठ्या प्रमाणात पूर्णपणे बंद करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. मंडळाने स्पष्टपणे सांगितले आहे की पाईपलाइन हेच भविष्य आहे. हा निर्णय भारतासाठी पर्यावरण, सुरक्षा आणि अर्थव्यवस्था या तीनही आघाड्यांवर फायदेशीर ठरेल. तज्ज्ञांच्या मते, पाईपलाइन नेटवर्कचा विस्तार झाल्याने एलपीजी केवळ स्वस्त दरात मिळणार नाही तर ते अधिक सहज उपलब्ध होईल. शिवाय, देशाची संपूर्ण ऊर्जा पुरवठा प्रणाली अधिक विश्वासार्ह आणि आधुनिक स्वरूपात विकसित होईल.