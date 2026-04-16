LPG वर संकट की दिलासा? होर्मुझ तणावातही सरकारचं मोठं आश्वासन; तुमच्या घरच्या गॅसबद्दल जाणून घ्या सत्य!

नवी दिल्ली : मध्य-पूर्व आशियातील सुमारे सात आठवडे चाललेल्या युद्ध आणि तणावामुळे भारतातील एलपीजी आयातीवर गंभीर परिणाम झाला असल्याचे पेट्रोलियम मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. देशाच्या एकूण एलपीजी गरजेपैकी ६० टक्के भाग जागतिक बाजारातून आयात केला जातो आणि त्यातील ९० टक्के होर्मुझ सामुद्रधुनीमार्गे येतो. या संकटकाळात एक भारतीय मालवाहू जहाज एलपीजी घेऊन होर्मुझ सामुद्रधुनीत अडकले असल्याने आयात प्रक्रियेत अडथळा निर्माण झाला आहे. मात्र, या पार्श्वभूमीवरही घरगुती एलपीजी पुरवठा सामान्य स्थितीत सुरू असल्याचे मंत्रालयाने गुरुवारी सांगितले..स्थलांतरित कामगारांसाठी या काळात ५ किलोचे फ्री ट्रेड एलपीजी (एफटीएल) सिलिंडर महत्त्वाचा पर्याय ठरले आहेत. २३ मार्च २०२६ पासून आजपर्यंत सुमारे १५.५ लाख ५ किलोचे एफटीएल सिलिंडर विक्रीसाठी उपलब्ध झाले आहेत, अशी माहिती पेट्रोलियम मंत्रालयाने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली. हे सिलिंडर केवळ २५ रुपयांमध्ये ग्राहकांच्या घरी पोहोचवले जातात. स्थलांतरित कामगार असाल आणि तुमच्याकडे कोणतेही सरकारी ओळखपत्र असेल, तर एलपीजी वितरकाकडे नोंदणी करून तुम्ही सहज ५ किलोचा एफटीएल सिलिंडर मिळवू शकता. हा सिलिंडर वितरकाच्या कार्यालयातून घेणे किंवा घरी डिलिव्हरी घेणे दोन्ही शक्य आहे..एफटीएल सिलिंडरबाबत जनजागृतीसाठीसरकारी तेल आणि वायू कंपन्यांनी ३ एप्रिल २०२६ पासून ५ किलो एफटीएल सिलिंडरबाबत जनजागृतीसाठी ५,६०० हून अधिक शिबिरांचे आयोजन केले. या शिबिरांमधून ६९,००० हून अधिक सिलिंडर विकले गेले. बुधवारी एकट्या दिवशी ५०० हून अधिक शिबिरांद्वारे ८,४५३ सिलिंडर विक्री झाली..एलपीजी पुरवठ्यावर काही प्रमाणात परिणामपेट्रोलियम मंत्रालयाने बुधवारी सांगितले की, सध्याच्या भू-राजकीय परिस्थितीमुळे एलपीजी पुरवठ्यावर काही प्रमाणात परिणाम होत असला तरी घरगुती वापरासाठी पुरवठ्याला प्राधान्य दिले जात आहे. एलपीजी वितरकांकडे कोणत्याही प्रकारची तुटवड्याची तक्रार आलेली नाही. काल उद्योग क्षेत्रातील ऑनलाइन एलपीजी बुकिंगमध्ये सुमारे ९८ टक्के वाढ नोंदवली गेली. गैरवापर रोखण्यासाठी डिलिव्हरी ऑथेंटिकेशन कोड (डीएसी) आधारित वितरणात ९२ टक्के वाढ झाली आहे. ग्राहकांच्या नोंदणीकृत मोबाइल नंबरवर डीएसी पाठवला जात असून, बुकिंगनुसार घरगुती एलपीजी सिलिंडरचे वितरण नेहमीप्रमाणे सुरळीत चालू आहे..पीएनजी कनेक्शनचा विस्तारदुसरीकडे, देशात पीएनजी कनेक्शनचा विस्तारही वेगाने होत आहे. मार्च २०२६ पासून सुमारे ४.५८ लाख पीएनजी कनेक्शनचे गॅसिफिकेशन पूर्ण झाले आहे. याशिवाय ५.१ लाख नवीन ग्राहकांनी अतिरिक्त कनेक्शनसाठी नोंदणी केली आहे. एमवायपीएनजीडी.इन या वेबसाइटद्वारे आतापर्यंत सुमारे ३५,००० एलपीजी ग्राहकांनी आपल्या जुन्या एलपीजी जोडण्या परत केल्या आहेत..वापरकर्त्यांना आश्वासनमध्य-पूर्वेतील तणाव असूनही पेट्रोलियम मंत्रालयाने घरगुती वापरकर्त्यांना आश्वासन दिले आहे की, एलपीजी आणि पीएनजी पुरवठा व्यवस्थित चालू आहे. स्थलांतरितांसाठी एफटीएल सिलिंडर हा सोपा आणि स्वस्त पर्याय उपलब्ध असल्याने संकटकाळातही सामान्य नागरिकांना दिलासा मिळत आहे. मंत्रालयाने सर्व ग्राहकांना वितरकांशी संपर्क साधण्याचे आणि आवश्यकतेनुसार नोंदणी करण्याचे आवाहन केले आहे.