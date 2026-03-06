देश

Petrol-Diesel Shortage Explained: भारतात पेट्रोल-डिझेल टंचाई येणार का? की ही फक्त अफवा? खरं काय?

Sandip Kapde
सध्या सोशल मीडियावर एक मोठी चर्चा सुरू आहे, भारतामध्ये पेट्रोल आणि डिझेलची टंचाई येणार का? काही ठिकाणी पेट्रोल पंपांवर वाहनांच्या रांगा दिसत आहेत. त्यामुळे अनेक लोक घाबरून इंधन साठवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पण खरंच भारतात पेट्रोल-डिझेल संपणार आहे का, की ही फक्त अफवा आहे, हे समजून घेण्यासाठी आधी संपूर्ण परिस्थिती समजून घेणं महत्त्वाचं आहे...

