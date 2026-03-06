Petrol-Diesel Shortage Explained: भारतात पेट्रोल-डिझेल टंचाई येणार का? की ही फक्त अफवा? खरं काय?

सध्या सोशल मीडियावर एक मोठी चर्चा सुरू आहे, भारतामध्ये पेट्रोल आणि डिझेलची टंचाई येणार का? काही ठिकाणी पेट्रोल पंपांवर वाहनांच्या रांगा दिसत आहेत. त्यामुळे अनेक लोक घाबरून इंधन साठवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पण खरंच भारतात पेट्रोल-डिझेल संपणार आहे का, की ही फक्त अफवा आहे, हे समजून घेण्यासाठी आधी संपूर्ण परिस्थिती समजून घेणं महत्त्वाचं आहे....२८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी अमेरिका आणि इस्त्राईलने इराणवर संयुक्त लष्करी हल्ले सुरू केले. या कारवाईला ऑपरेशन एपिक फ्युरी आणि रोअरिंग लायन अशी नावं देण्यात आली. हे हल्ले प्रामुख्याने इराणच्या अणु सुविधा, लष्करी तळ आणि काही वरिष्ठ नेत्यांवर करण्यात आले. इराणच्या अणु कार्यक्रमावरून अनेक वर्षांपासून अमेरिका आणि इराण यांच्यात तणाव वाढत होता. अखेर हा तणाव थेट युद्धात बदलला. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही या कारवाईची माहिती दिली.या युद्धामुळे सर्वाधिक चर्चेत आलेली गोष्ट म्हणजे होर्मुझ सामुद्र धुनी... हा जगातील सर्वात महत्त्वाच्या समुद्री मार्गांपैकी एक आहे. हा अरुंद समुद्रमार्ग पर्शियन आखात आणि ओमानचा आखात यांना जोडतो. जगातील जवळपास २० टक्के तेल याच मार्गाने वाहतूक होते. म्हणजे जगभरात वापरल्या जाणाऱ्या प्रत्येक पाच बॅरल तेलांपैकी एक बॅरल या मार्गातून जातो..फक्त भारताचा विचार केल्यास भारताच्या एकूण कच्च्या तेल आयातीपैकी ५० टक्के आणि एलएनजी पुरवठ्यापैकी ५४ टक्के हिस्सा या मार्गावरून येतो. होर्मुझ सामुद्र धुनी सर्वात संवेदनशिल आणि धोरणात्मदृष्ट्या महत्त्वाची समुद्री मार्गिका मानली जाते. या मार्गिकेवर परिणाम झाल्यास जागतिक तेलपुरवठ्यावर परिणाम होतो.जपान आणि दक्षिण कोरीया हे देश या सामुद्रधुनी मार्गावर सर्वाधिक अवलंबून आहेत. तर भारत आणि चीन यांचीही ५० टक्के ऊर्जा आयात याच मार्गावरुन होते. युरोप १८ टक्के अमेरिका फक्त २ टक्के या मार्गिकेवर अवलंबून आहे.युद्ध सुरू झाल्यानंतर इराणच्या रिव्हो ल्युशनरी गार्ड्सने हा मार्ग बंद करण्याची घोषणा केली. काही जहाजांना हल्ल्याची धमकी देण्यात आली आणि काही तेल टँकरनाही नुकसान झाल्याची माहिती समोर आली. त्यामुळे जवळपास १५० पेक्षा जास्त जहाजे त्या परिसरात अडकली आहेत. याचा थेट परिणाम जागतिक तेल बाजारावर झाला आणि तेलाच्या किंमती वाढायला सुरुवात झाली..याचा भारतावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे कारण भारताला लागणाऱ्या तेलापैकी सुमारे ८५ ते ८८ टक्के तेल आयात करावे लागते. त्यातील जवळपास ४० ते ५० टक्के तेल मध्यपूर्वेतून येते, आणि त्यातील मोठा भाग होर्मुझ सामुद्र धुनीतूनच भारतात पोहोचतो. त्यामुळे हा मार्ग दीर्घकाळ बंद राहिला तर भारताच्या तेलपुरवठ्यावर दबाव येऊ शकतो. त्याचा परिणाम रुपयाच्या किमतीवर, महागाईवर आणि शेअर बाजारावरही दिसू शकतो.मात्र सध्या भारतात पेट्रोल किंवा डिझेल संपण्याची परिस्थिती नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. सोशल मीडियावर टंचाईच्या अफवा पसरल्या असल्या तरी पेट्रोलियम मंत्रालय आणि तेल कंपन्यांनी पुरवठा पूर्णपणे सुरळीत असल्याचे सांगितले. केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनीही देशात इंधनाचा पुरवठा सुरू असल्याची आणि लोकांनी घाबरून साठवणूक करू नये अशी सूचना केली.केप्लर संस्थेच्या आकडेवारीनुसार भारताकडे सध्या सुमारे ४५ दिवसांचा तेलसाठा उपलब्ध आहे. यामध्ये स्ट्रॅटेजिक रिझर्व्ह आणि व्यावसायिक साठा दोन्हीचा समावेश आहे. विशाखापट्टणम, मंगळुरू आणि पाडूर या ठिकाणी भारताचे स्ट्रॅटेजिक तेलसाठे आहेत. त्यामुळे अचानक पुरवठा बंद झाला तरी काही काळ देशाची गरज भागवता येऊ शकते..होर्मुझ परिसरात तणाव वाढल्यामुळे जहाजांची वाहतूक थांबली. काही भारतीय जहाजे त्या परिसरात अडकली होती. त्यामुळे काही तेल टँकर आता आफ्रिकेच्या दक्षिणेकडील केप ऑफ गुड होप मार्गाने वळवले जात आहेत. हा मार्ग खूप लांब असल्यामुळे वाहतूक खर्च देखील वाढू शकतो.कतारने एलएनजी उत्पादन थांबवलेसर्वात भयानक घटना म्हणजे कतारमधील तेल प्रकल्पांवर हल्ले झाले आहेत. त्यामुळे कतारने द्रवरुप नैसर्गिक वायुचे उत्पादन थांबवले. यामुळे भारताला होणारा इंधन पुरवठा विस्कळीत झाला. देशांतर्गत महत्त्वाच्या क्षेत्रांना लागणाऱ्या कच्च्या मालाच्या उपलब्धतेवर मोठा परिणाम झाला आहे.भारताला द्रवरूप नैसर्गिक वायूचा पुरवठा करणाऱ्या कतारने इंधन पुरवठ्याबाबत फोर्स मेज्योर म्हणजे अपरिहार्य परिस्थिती घोषित केलेइराणने केलेल्या ड्रोन हल्ल्यानंतर तेल उत्पादन ठप्प झाल्याने कतारने हे पाऊल उचलले. यामुळे भारतीय उद्योगांना होणाऱ्या इंधन पुरवठ्यात ४० टक्क्यांपर्यंत घट झाली, भारत दरवर्षी सुमारे २.७ कोटी टन 'एलएनजी' आयात करतो, त्यापैकी ४० टक्के पुरवठा एकट्या कतारकडून केला जातो. या इंधनाचा वापर वीज आणि खत निर्मितीसह वाहनांसाठी लागणारे 'सीएनजी' आणि पाइपद्वारे मिळणारा स्वयंपाकाचा गॅस (पीएनजी) अशा प्रमुख क्षेत्रांमध्ये होतो..आता भारताकडे पर्याय कायजर मध्यपूर्वेतून तेलाचा पुरवठा कमी झाला तर भारताकडे पर्यायही आहेत. भारत रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात तेल आयात करु शकतो. त्याशिवाय सौदी अरेबिया, इराक, यूएई, अमेरिका, आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेतील काही देश हेही पर्यायी मार्ग आहेत. त्यामुळे तेलाचा पुरवठा पूर्णपणे थांबण्याची शक्यता कमी आहे.मात्र जागतिक बाजारात तेलाच्या किंमती वाढल्यामुळे भारतात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांवर दबाव येऊ शकतो. जर युद्ध दीर्घकाळ चालले आणि होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद राहिली तर आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाची किंमत १०० डॉलर प्रति बॅरलपेक्षा जास्त जाऊ शकते.सध्या सर्वसामान्य नागरिकांनी घाबरण्याची गरज नाही. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे घाबरून इंधन साठवण्याचा प्रयत्न करू नये. असे केल्यानेच कृत्रिम टंचाई निर्माण होऊ शकते. सरकारने पुरवठा सुरळीत असल्याची हमी दिली आहे, त्यामुळे नेहमीप्रमाणे गरजेपुरतेच इंधन घ्यावे.एकूण पाहता, सध्याच्या परिस्थितीत भारतात तात्काळ पेट्रोल-डिझेल संपण्याची शक्यता नाही. मात्र मध्यपूर्वेतील परिस्थिती दीर्घकाळ तणावपूर्ण राहिली तर जागतिक तेल बाजारावर मोठा परिणाम होऊ शकतो आणि त्याचा परिणाम भारतावरही दिसू शकतो.. 