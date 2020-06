कोरोनाबाबत दिलासादायक बातमी; कोरोनाग्रस्त रुग्ण वाढत असलेतरी...

नवी दिल्ली : जगभरात कोरोनाग्रस्त रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. तसेच यातील मृतांचा आकडाही जास्त आहे. भारतातही कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या मोठी आहे. देशभरात कोरोनाग्रस्त रुग्णांची संख्या पाच लाखपेक्षाही जास्त झाली आहे. तर यातील दिलासादायक बाब म्हणजे बरे होणाऱ्या रुग्णांचे प्रमाणही मोठे आहे. सध्या देशात रिकव्हरी रेट 58 टक्के असल्याची माहिती केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी दिली.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

भारतात कोरोनाचा संसर्ग मोठ्या प्रमाणात होत आहे. रुग्णांची संख्याही वाढतच जात आहे. पण दुसरीकडे बरे होणाऱ्या रुग्णांची संख्या वाढली आहे. आत्तापर्यंत 3 लाखपेक्षाही जास्त रुग्ण बरे होऊन घरी परतले आहेत. तर देशातील कोरोनाबाधित रुग्णांचा मृत्यूदर 3 टक्के आहे. हा दर अत्यंत कमी आहे, असेही हर्षवर्धन यांनी सांगितले.

Our recovery rate has gone above 58% and around 3 lakh people have recovered from #COVID19. Our mortality/fatality rate is near 3% which is very less. Our doubling rate has come down to near 19 days, which was 3 days before the lockdown: Union Health Minister Dr Harsh Vardhan https://t.co/IzcrOuyxo8 pic.twitter.com/URziBpE3Zo

— ANI (@ANI) June 27, 2020