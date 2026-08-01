देश

Samudra Manthan: पंतप्रधान मोदींच्या संकल्पनेतील 'समुद्र मंथन' योजना काय आहे? ८४ हजार कोटींच्या खर्चाला सरकारची मंजुरी

India's Deep Ocean Hydrocarbon Exploration Programme Outlayed at ₹84,084 Crore: प्राचीन हिंदू पौराणिक कथेतील 'समुद्र मंथन' आणि त्यातून निघालेल्या अमूल्य रत्नांच्या संकल्पनेतून या योजनेची प्रेरणा घेण्यात आली आहे.
Samudra Manthan project

Samudra Manthan project

esakal

संतोष कानडे
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deepwater oil gas exploration: भारताने आपल्या आर्थिक आणि ऊर्जा सुरक्षेसाठी एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 'समुद्र मंथन' नावाच्या योजनेला मंजुरी देण्यात आली आहे. या महत्त्वाकांक्षी मोहिमेसाठी सरकारने तब्बल ८४,०८४ कोटी रुपयांच्या महाकाय निधी खर्च करण्याची तयारी ठेवली आहे.

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