BrahMos Missile: भारत आता केवळ शस्त्रास्त्रे खरेदी करणारा देश राहिलेला नसून जागतिक शस्त्रास्त्र बाजारात स्वतःचे भक्कम स्थान निर्माण करण्याच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत आहे. भारत ठरलेल्या वेळेच्या एक वर्ष आधीच ५० हजार कोटी रुपयांच्या संरक्षण निर्यातीचे लक्ष्य गाठण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या वेगवान प्रगतीमागे केवळ लहान शस्त्रास्त्रे किंवा लष्करी साहित्यच नाही, तर भारताच्या मोठ्या संरक्षण प्रणालींमध्येही इतर देशांची रुची वाढली आहे. .यामध्ये 'ब्रह्मोस' सुपरसॉनिक क्रूझ क्षेपणास्त्राचा वाटा अत्यंत महत्त्वाचा असून त्याच्या खरेदीसाठी अनेक देशांसोबत चर्चा सुरू आहे. संरक्षण सचिव राजेश कुमार सिंह यांनी स्वतः असे संकेत दिले आहेत की, भारत २०२९-३० च्या निर्धारित मुदतीपूर्वीच हा मोठा टप्पा पार करू शकतो. आकडेवारीनुसार, भारताने गेल्या आर्थिक वर्षात संरक्षण निर्यातीच्या बाबतीत नवा विक्रम प्रस्थापित केला होता. त्या कालावधीत देशातून ३८,४२४ कोटी रुपयांची लष्करी उपकरणे आणि शस्त्रास्त्रे परदेशात पाठवण्यात आली होती..चालू आर्थिक वर्षातही हा वेग कायम असून नोव्हेंबरच्या सुरुवातीपर्यंतच संरक्षण निर्यात २३,४७९ कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. भारताची ही घोडदौड पाहता निर्धारित वेळेपूर्वीच उद्दिष्ट पूर्ण होण्याची दाट शक्यता संरक्षण सचिवांनी व्यक्त केली आहे. सद्यस्थितीत भारत ८० हून अधिक देशांना संरक्षण उत्पादनांचा पुरवठा करत असून यामध्ये क्षेपणास्त्रे, तोफा, दारूगोळा आणि बुलेटप्रूफ जॅकेट्स यांसारख्या विविध उपकरणांचा समावेश आहे..पॅट कमिन्स कर्णधार असणार की नाही? Ball Tampering Controversy नंतर क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाने घेतला निर्णय.एका औद्योगिक कार्यक्रमात बोलताना संरक्षण सचिव राजेश कुमार सिंह यांनी स्पष्ट केले की, सरकारने ५० हजार कोटी रुपयांच्या संरक्षण निर्यातीसाठी २०२९-३० ची मुदत ठेवली असली तरी सध्याची आकडेवारी पाहता भारतीय संरक्षण उद्योग अपेक्षेपेक्षा अधिक वेगाने पुढे जात आहे. त्यामुळे हे लक्ष्य एक वर्ष आधीच गाठले जाईल..पूर्वी भारताची ओळख मोठ्या प्रमाणावर शस्त्रास्त्रे आयात करणारा देश अशी होती, मात्र आता देशांतर्गत कंपन्या आपल्या उत्पादनांसाठी परदेशी बाजारपेठेत हक्काची जागा निर्माण करत आहेत. तोफांपासून ते बुलेटप्रूफ जॅकेट्सपर्यंत सर्व प्रकारची उपकरणे निर्यात होणे हे भारतीय संरक्षण उत्पादन क्षेत्राची वाढती क्षमता आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील विश्वासार्हता दर्शवते..धर्मांतराच्या पहिल्या गुन्ह्यात अटकपूर्व जामीन, बुरख्यातील छायाचित्र, लग्नपत्रिका पुरावा नाही; सत्र न्यायालयाचे निरीक्षण.भारताच्या संरक्षण निर्यातीतील पुढची मोठी झेप 'ब्रह्मोस' क्षेपणास्त्राच्या माध्यमातून घेतली जाऊ शकते. भारत आणि रशिया यांच्या संयुक्त सहकार्याने विकसित केलेले हे सुपरसॉनिक क्रूझ क्षेपणास्त्र आपल्या प्रचंड वेगासाठी आणि अचूक लक्ष्यभेद क्षमतेसाठी ओळखले जाते. भारतीय लष्कराच्या तिन्ही दलांमध्ये याचे विविध प्रकार कार्यरत आहेत. यापूर्वी फिलिपाईन्सला ब्रह्मोस पुरवण्याचा करार हा भारताच्या संरक्षण निर्यातीतील एक मैलाचा दगड ठरला आहे. आता इतर अनेक देशांनीही या क्षेपणास्त्रात रस दाखवल्याने ही बाजारपेठ आणखी विस्तारण्याची चिन्हे आहेत.