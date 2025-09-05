देश
GST: 'जीएसटी'नंतर आता ट्रम्प टॅरिफमधून दिलासा; सरकारचा प्लॅन, व्यावसायिकांसाठी गुड न्यूज!
टॅरिफमुळे भारताचे अनेक क्षेत्र प्रभावित झाले आहेत. कपडे, दागिने आणि इतर सामान अमेरिकेला पाठवले जात होते, पण टॅरिफनंतर निर्यातीची गती मंदावली आहे.
नवी दिल्लीः भारत आणि अमेरिकेच्या संबंधात 'टॅरिफ'मुळे कडवटपणा आला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर ५० टक्के टॅरिफ (आयात शुल्क) लावला आहे, ज्याचा परिणाम दिसू लागला असून व्यापारावर थेट परिणाम झाला आहे. आता केंद्र सरकार निर्यातकांना दिलासा देण्यासाठी एक विशेष पॅकेज आणू शकते. जीएसटी दरांमध्ये कपातीनंतर, सरकार आता त्या निर्यातकांना एक चांगली बातमी देऊ शकते.