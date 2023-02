नवी दिल्ली : अर्थसंकल्पावर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी पत्रकार परिषद घेत आपलं मत मांडलं आहे. यामध्ये त्यांनी अर्थसंकल्पाचं कौतुक केलं असून काही वर्षात भारत जर्मनी-जपानला मागे टाकेल, असं विधान राणे यांनी केलं आहे. (India will surpass Germany Japan in a few years Narayan Rane expressed his belief)

राणे म्हणाले, "या अर्थसंकल्पाला मी सर्वंकष अर्थसंकल्प म्हणेन की ज्यामध्ये देशाच्या विकासाला प्राधान्य दिलं आहे. जागतीक पातळीवर देश तिसऱ्या क्रमांकावर जावा एवढी अर्थव्यवस्था सुधारली जावी, अशी पावलं उचलण्यात आली आहेत. त्यामुळं काही वर्षात भारत जर्मनी आणि जपानलाही मागे टाकेल. केंद्राच्या प्रयत्नांमुळं दरडोई उत्पन्न आता ७९ हजारांवरुन १ लाख ९७ हजार रुपये इतकं झालं आहे"

उत्तर प्रदेशातील फिल्मसिटीसाठी तरतूद केली जाते पण मुंबईसाठी काही तरतूद केलेली नाही, या प्रश्नावर राणे म्हणाले, मुंबईसाठी आम्ही तरतूद करायला लावू, मुंबईसाठी कोणत्याही प्रकल्पासाठी पैसे पाहिजे ते आम्ही उपलब्ध करु आणि आमचं ते ऐकतील एवढा मला विश्वास आहे.

मुंबईत आम्ही भाजपची सत्ता आणणार म्हणजे आणणार. कारण शिवसेनेनं मुंबईला लुटलंय पूर्णपणे आता बस्स झालं. मुंबईला यांनी इतकं लुटलं की यु आणि आर नावानं हप्ते जात होते. विदृप करुन टाकली मुंबई, असा आरोपही यावेळी नारायण राणे यांनी केला.