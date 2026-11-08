Indian Air Force : तेरा हजार फुटांवरील धावपट्टीवर ‘आयएल-७६’ हवाई दलाची ऐतिहासिक कामगिरी; चीनबरोबरील ‘एलएसी’जवळ लँडिंग

नवी दिल्ली (पीटीआय) : हवाई दलातील आयएल-७६ एमडी हे रशियन बनावटीचे विमान पूर्व लडाखमधील न्योमाच्या हवाई तळावर यशस्वीपणे उतरले. समुद्रसपाटीपासून १३,६०० फूट उंचीवर आणि चीनबरोबरील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेपासून (एलएसी) अवघ्या २५ किलोमीटरवर असलेल्या या हवाई तळावर अवजड वाहतुकीसाठी अत्यंत उपयुक्त विमान उतरणे, भारतीय संरक्षण दलासाठी अतिशय महत्त्वाचे आहे. ‘आयएल-७६’ विमान प्रथमच एवढ्या उंचीवर उतरले असून, तोही विक्रम भारतीय हवाई दलाच्या नावावर नोंदविण्यात आला आहे. ‘हवाई दलाच्या आयएल-७६ एमडी विमानाने न्योमा येथे यशस्वी लँडिंग करून इतिहास घडविला आहे. जगात या विमानाने केलेले हे आतापर्यंतचे सर्वाधिक उंचीवरील लँडिंग आहे,’ असे हवाई दलाने सोशल मीडियावरील संदेशात म्हटले आहे. या कामगिरीमुळे भारताची सामरिक हवाई वाहतूक क्षमता अधिक बळकट झाली असल्याचेही हवाई दलाने नमूद केले. तसेच, यातून विमानाची क्षमता आणि हवाई दलातील अधिकाऱ्यांचे असामान्य कौशल्य, अचूकता व व्यावसायिकता दिसून येते, असे हवाई दलाने म्हटले आहे..‘आयएल-७६’चे महत्त्वआयएल-७६ एमडी हे रशियन बनावटीचे चार इंजिन असलेले अवजड वाहतूक विमान आहे. सैनिक, लष्करी उपकरणे आणि मालवाहतूक करण्यासाठी त्याची रचना करण्यात आली आहे. दुर्गम आणि सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या ठिकाणी जवान; तसेच आवश्यक सामग्री पोहोचविण्याच्या हवाई दलाच्या क्षमतेत या विमानाची महत्त्वाची भूमिका आहे. या कामगिरीतून विमानाची क्षमता; तसेच हवाई दलाच्या कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण, कौशल्य आणि अनुभव अधोरेखित झाला आहे.चंगथांग न्योमा येथील सुमारे १३,६२९ फूट उंचीवरील धावपट्टीवर हवाई दलाचे आयएल-७६ विमान यशस्वीपणे उतरले. पहिल्यांदाच हे विमान एवढ्या उंचीवर उतरले असून, अवजड मालवाहतुकीसाठी उपयुक्त असणाऱ्या या विमानामुळे संरक्षण दलांना मोठा फायदा होणार आहे.न्योमा हवाई तळाचे महत्त्वचीनबरोबरील ‘एलएसी’पासून मोक्याच्या ठिकाणीनोव्हेंबर २०२५मध्ये हा हवाई तळ कार्यान्वित झालाया धावपट्टीवर आतापर्यंत लढाऊ विमाने, हेलिकॉप्टर आणि वाहतूक विमाने उतरत होतीलेह, थॉईसच्या तुलनेत न्योमा हवाई तळ डेमचोक आणि पॅंगाँग सरोवरापासून जवळ आहे. त्यामुळे जवानांची तैनाती आणि तातडीने प्रतिसाद शक्य होणार आहे..लडाखमधील क्षमतेत वाढलडाखमधील हवाई दलाचा हा चौथा हवाई तळ आहे. याशिवाय लेह, कारगिल आणि थॉइस येथे हवाई तळ आहेत. कारगिलची धावपट्टी समुद्रसपाटीपासून सुमारे १० हजार ५०० फूट उंचीवर आहे. सीमेच्या जवळ असलेल्या या हवाई तळामुळे जवान आणि लष्करी सामग्रीची वाहतूक वेगाने करणे शक्य होते. तसेच आपत्कालीन परिस्थितीत जखमी किंवा अडकलेल्या जवानांना सुरक्षित बाहेर काढणे आणि टेहळणीच्या कामांना मदत करणेही सुलभ होते..दौलत बेग ओल्डीकडे लक्षप्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेलगतच्या जवळपास सर्वच हवाई तळांवर; तसेच प्रगत धावपट्ट्यांवर (एएलजी) संरक्षण मंत्रालयाकडून कार्यान्वयनाच्या गरजांनुसार पायाभूत सुविधा वाढविण्यावर भर दिला जात आहे. लडाखमधील दौलत बेग ओल्डी येथील प्रगत धावपट्टीवरील सुविधांचाही विस्तार करण्यात येत आहे. ही धावपट्टी प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेजवळ समुद्रसपाटीपासून १६ हजार ७०० फूट उंचीवर असून, जगातील सर्वाधिक उंचीवरील हवाई क्षेत्र म्हणून ओळखली जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.