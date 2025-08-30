देश

Indian Army: बारा तासांत लष्कराकडून बेली ब्रिजचे काम पूर्ण

Bailey Bridge: जम्मूमधील तावी नदीवर भारतीय लष्कराने अवघ्या १२ तासांत बेली ब्रिज उभारला. पावसामुळे नुकसान झालेला पूल आता वाहतुकीसाठी तयार आहे.
जम्मू : भारतीय लष्कराने भगवतीनगरजवळ तावी नदीवर चौथ्या बेली ब्रिजचे काम बारा तासांत पूर्ण केले. काही दिवसांपूर्वी प्रचंड पाऊस आणि नदीची पातळी वाढल्याने या पुलाचा एक भाग वाहून गेला होता. मेजर सोमनाथ चौक ते भगवतीनगर यांना जोडणाऱ्या बेली ब्रिज उभारला निर्मिती केली असून तो लवकरच वाहतुकीसाठी खुला केला जाणार आहे.

