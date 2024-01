Indian Army: भारतीय लष्कराने बदलले फिटनेसचे नियम; सुधारणा न झाल्यास सुट्ट्या होणार कमी?

नवी दिल्ली- भारतीय लष्कराने लठ्ठपणा किंवा वाईट जीवनशैली जगणाऱ्या सैनिकांविरोधात कारवाईची तयारी केली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, लष्कराने नवीन नियम लागू केले आहेत. याअंतर्गत जवानांच्या वेगवेगळ्या तपासण्या होतील. विशेष म्हणजे सैनिकांना सुधारण्यासाठी ३० दिवसांचा वेळ देण्यात येईल. सुधारणा न झाल्यास सैनिकांच्या सुट्ट्या कमी करण्यासारखे निर्णय घेतले जाऊ शकतात.(Indian Army changes fitness rules If there is no improvement the holidays will be less)

नव्या नियमांनुसार सर्व सैनिकांना आर्मी फिजिकल फिटनेस असेसमेट कार्ड तयार ठेवावे लागणार आहे. शारीरिक दृष्टीने अयोग्य आणि लठ्ठपणा आल्यामुळे अनेक आजार बळावतात. याव लगाम लावण्याचा आणि सैनिकांची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी लष्कर प्रयत्न करत आहे. इंडियन एक्स्रेसच्या रिपोर्टनुसार, सर्व सैनिक दलांना यासंदर्भातील नोटिफिकेशन पाठवण्यात आलं आहे.