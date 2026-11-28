झारखंड : न्यूझीलंडमध्ये आयोजित आंतरराष्ट्रीय लॉन बॉल्स स्पर्धेत विजेतेपद पटकावून मायदेशी परतलेल्या भारतीय संघातील खेळाडूंनी बुधवारी रांची येथे झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांची सदिच्छा भेट घेतली. झारखंड ऑलिम्पिक असोसिएशनचे सरचिटणीस डॉ. मधुकांत पाठक यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या भेटीत मुख्यमंत्र्यांनी विजेत्या खेळाडूंचे अभिनंदन करून त्यांना भावी वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या..https://x.com/JharkhandCMO/status/2125214546713559201या वेळी डॉ. पाठक यांनी राज्यातील क्रीडा क्षेत्राच्या विकासासाठी मुख्यमंत्र्यांना १० कलमी निवेदन सादर केले. खेळाडूंची थेट शासकीय भरती, वैद्यकीय विमा, आधुनिक प्रशिक्षण सुविधा आणि क्रीडा स्पर्धांच्या आयोजनासह विविध मागण्या या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत..खेळाडूंसाठी वैद्यकीय विमा आणि शासकीय नोकऱ्यांची मागणीखेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी त्यांची शासकीय सेवेत थेट नियुक्ती सुरू करण्याची मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. तसेच खेळाडू आणि प्रशिक्षकांना दिल्या जाणाऱ्या रोख पारितोषिकांच्या रकमेत सुधारणा करून राज्य क्रीडा पुरस्कार सुरू करण्याचाही प्रस्ताव मांडण्यात आला.खेळाडूंच्या आरोग्य सुरक्षेसाठी 'गुरुजी खेळाडू वैद्यकीय विमा योजना' सुरू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत कॅशलेस उपचार, क्रीडा स्पर्धांदरम्यान होणाऱ्या दुखापतींवरील उपचार, आवश्यक शस्त्रक्रिया आणि पुनर्वसन सुविधांचा समावेश करण्याचा प्रस्ताव आहे..तीन खेळांसाठी सेंटर ऑफ एक्सलन्सचा प्रस्तावलॉन बॉल्स, वुशू आणि अॅथलेटिक्स या खेळांसाठी राज्यात 'सेंटर ऑफ एक्सलन्स' स्थापन करण्याची सूचना निवेदनात करण्यात आली आहे. खेळाडूंना आधुनिक प्रशिक्षण आणि आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्याबरोबरच राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांच्या तयारीसाठी स्वतंत्र धोरण आखण्याची मागणीही करण्यात आली.राज्यात दर दोन वर्षांनी राज्यस्तरीय क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन करावे आणि दरवर्षी १५ नोव्हेंबरला झारखंड स्थापना दिनानिमित्त मॅरेथॉन आयोजित करावी, असेही प्रस्तावित करण्यात आले आहे..क्रीडा संघटनांसाठी ग्रेडिंग प्रणालीक्रीडा विभागाला तांत्रिक मार्गदर्शन देण्यासाठी स्वतंत्र क्रीडा सल्लागार समिती स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच मान्यताप्राप्त क्रीडा संघटनांच्या कामगिरीनुसार त्यांची ग्रेडिंग प्रणाली लागू करण्याचा प्रस्ताव आहे. या मूल्यांकनाच्या आधारे संबंधित संघटनांना निधी, क्रीडा साहित्य आणि प्रशिक्षण सुविधांमध्ये प्राधान्य देण्याची सूचना करण्यात आली आहे.२०३० च्या राष्ट्रकुल स्पर्धांसाठी तयारी२०३० मध्ये होणाऱ्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धांचा विचार करून झारखंडने आतापासूनच तयारी सुरू करावी, असे डॉ. मधुकांत पाठक यांनी सांगितले. राज्यात क्रीडा प्रतिभेची कमतरता नसून खेळाडूंना आधुनिक प्रशिक्षण, रोजगाराच्या संधी आणि वैद्यकीय सुरक्षा उपलब्ध करून देण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले.मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी खेळाडूंचे अभिनंदन करत निवेदनातील प्रस्तावांवर सकारात्मक विचार करण्याचे आश्वासन दिले. राज्यातील क्रीडा विकासासाठी सरकारकडून सर्वतोपरी सहकार्य केले जाईल, असेही त्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.