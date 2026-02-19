देश

Pakistan Espionage Case : पाकिस्तानसाठी हेरगिरी करणाऱ्या रॅकेटचे धागेदोरे उघड; केरळमधून 21 वर्षीय आलिफ इस्लामला बेड्या, पोलिसांची मोठी कारवाई

Indian Navy Confidential Data Leak Investigation : उडुपी पोलिसांनी भारतीय नौदलाची गोपनीय माहिती पाकिस्तानला पाठवल्याप्रकरणी आलिफ इस्लामला अटक केली. या प्रकरणातील आरोपींची संख्या चार झाली असून राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने तपास तीव्र करण्यात आला आहे.
सकाळ डिजिटल टीम
बंगळूर : देशाच्या सुरक्षेशी संबंधित अतिशय गंभीर प्रकरणात उडुपी पोलिसांनी महत्त्वाचे यश मिळवले (Indian Navy Data Leak) आहे. भारतीय नौदलाची अत्यंत गोपनीय माहिती पाकिस्तानला पाठवल्याच्याप्रकरणी आणखी एका आरोपीला अटक (Pakistan Espionage Case) करण्यात आली असून, या प्रकरणातील अटकेची संख्या आता चारवर पोहोचली आहे.

