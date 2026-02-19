Pakistan Espionage Case : पाकिस्तानसाठी हेरगिरी करणाऱ्या रॅकेटचे धागेदोरे उघड; केरळमधून 21 वर्षीय आलिफ इस्लामला बेड्या, पोलिसांची मोठी कारवाई

बंगळूर : देशाच्या सुरक्षेशी संबंधित अतिशय गंभीर प्रकरणात उडुपी पोलिसांनी महत्त्वाचे यश मिळवले (Indian Navy Data Leak) आहे. भारतीय नौदलाची अत्यंत गोपनीय माहिती पाकिस्तानला पाठवल्याच्याप्रकरणी आणखी एका आरोपीला अटक (Pakistan Espionage Case) करण्यात आली असून, या प्रकरणातील अटकेची संख्या आता चारवर पोहोचली आहे..अटक केलेल्या आरोपीची ओळख पश्चिम बंगालमधील आलिफ इस्लाम (वय २१) अशी आहे. तो सध्या केरळमधील इडुक्की जिल्ह्यातील मरायूर येथे वास्तव्यास होता. तेथूनच तो नौदलासंबंधित गुप्त माहिती परदेशात पाठवण्याच्या कारवायांमध्ये सहभागी होता, अशी माहिती पोलिस तपासात उघड झाली आहे..पोलिसांच्या तपासानुसार या प्रकरणाची मुळे मालपे आणि कोचीन शिपयार्ड येथील काही कर्मचाऱ्यांच्या हालचालींशी संबंधित आहेत. या शिपयार्डमध्ये कार्यरत असलेल्या काही व्यक्तींनी भारतीय नौदलाशी संबंधित अतिसंवेदनशील माहिती गुप्तपणे परदेशात पाठवल्याचे समोर आले आहे..Amravati Accident : दोन महिन्यांपूर्वीच घेतली होती रिक्षा अन् नियतीने केला घात; शिवाई बसच्या धडकेत रिक्षाचालकासह पाच जणांचा अंत, पत्नीसह मुलं झाली पोरकी.आरोपींनी भारतीय नौदलाच्या जहाजांचे क्रमांक, तसेच त्यांची गोपनीय यादी मिळवून ती पाकिस्तानला पाठवल्याचा आरोप आहे. ही माहिती व्हॉट्सअॅप आणि फेसबुकसारख्या सोशल मीडियाच्या माध्यमातून शेअर केल्याचे पोलिसांनी सांगितले..२०२५ मधील महत्त्वाच्या अटकया प्रकरणाचा तपास २०२५ च्या अखेरीस सुरू झाला. डिसेंबर २०२५ मध्ये गुजरातमधील हिरेंद्रकुमार याला अटक केली होती. त्याआधी नोव्हेंबर २०२५ मध्ये उत्तर प्रदेशातील रोहित आणि संत्री या दोघांना अटक केली होती. आलिफ इस्लाम हा या जाळ्यातील महत्त्वाचा दुवा असण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे..Jamkhandi–Miraj Highway Accident : आजारी आईला भेटायला जाताना काळाचा घाला; ट्रकने दुचाकीला उडविल्याने पती-पत्नीसह 9 वर्षांची मुलगी ठार.फेसबुक पेजद्वारे माहितीची देवाण-घेवाणगोपनीय माहिती पाठवण्यासाठी वापरल्या गेलेल्या फेसबुक पेजचा मालक अद्याप फरार आहे. मालपे पोलिसांत गुन्हा दाखल आहे. उडुपी पोलिसांनी हा प्रकार अत्यंत गांभीर्याने घेतला असून, केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणांच्या सहकार्याने तपास सुरू ठेवला आहे..आलिफ बांगलादेशी असल्याचा संशयआलिफ इस्लाम हा बांगलादेशचा नागरिक असण्याची शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली आहे. त्याची ओळखपत्रे, मोबाईल डेटा आणि डिजिटल हालचालींची सखोल छाननी सुरू असून, संबंधित माहिती केंद्रीय तपास यंत्रणांकडेही पाठवली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.