Indian Navy: युद्धनौकांसाठी ५३ हजार कोटींचे करार;‘गार्डन रिच’, ‘गोवा शिपयार्ड’ करणार निर्मिती

नवी दिल्ली : भारतीय नौदलासाठी पुढील पिढीतील आठ अत्याधुनिक युद्धनौका खरेदी करण्यासाठी संरक्षण मंत्रालयाने आज ‘गार्डन रिच शिपबिल्डर अँड इंजिनिअर लिमिटेड’ आणि ‘गोवा शिपयार्ड लिमिटेड’सोबत ५३ हजार ८६६.५० कोटी रुपयांचे करार केले आहेत. दिल्लीमध्ये आज ‘कर्तव्य भवन-२’ येथे संरक्षण सचिव राजेशकुमार सिंह यांच्या उपस्थितीत हे करार पार पडले. भारतीय नौदलाने स्वतः आखलेला हा पहिलाच प्रकल्प आहे. .या करारांतर्गत ‘गार्डन रिच कंपनी’ पाच युद्धनौका तयार करेल तर ‘गोवा शिपयार्ड कंपनी’ उर्वरित तीन युद्धनौकांची बांधणी करणार आहे. जहाजांची निर्मिती स्पर्धात्मक प्रक्रियेद्वारे निवडलेल्या सरकारी संरक्षण कंपन्यांच्या माध्यमातून केली जाते. हा प्रकल्प देशातील स्वदेशी युद्धनौकांचे डिझाईन आणि निर्मिती क्षमतेमधील एक अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो. देशामध्ये निर्माण करण्यात आलेले साहित्य, उपकरणे, स्वदेशी तंत्रज्ञान आणि अत्याधुनिक कौशल्यांचा वापर वाढवून आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने टाकण्यात आलेले हे निर्णायक पाऊल ठरेल..यासाठी लाभ होणार सागरी व्यापारी मार्गांचे संरक्षणशत्रूची जहाजे, पाणबुड्यांवर हल्लेसागरी किनाऱ्यांचे संरक्षण करणेकिनाऱ्यालगत युद्ध मोहिमा पार पाडणेसागरी टेहळणी प्रणाली भक्कम होणाररोजगारनिर्मिती (आगामी दहा वर्षे)७२ लाख मनुष्य दिवस शिपयार्ड४६० लाख मनुष्य दिवस इतर उद्योगांत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.