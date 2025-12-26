प्रवाशांनो, कृपया लक्षात द्या... तुम्ही प्रवास करत असलेल्या रेल्वेचे भाडे आजपासून महागले, किती वाढ झाली हे पाहण्यासाठी क्लिक करा

Train Ticket Prices Hike : भारतीय रेल्वेच्या प्रवासी भाड्यात शुक्रवार, २६ डिसेंबर २०२५ पासून वाढ लागू होणार आहे. रेल्वे मंत्रालयाने गुरुवारी यासंदर्भात अधिसूचना जारी केली असून, ही वाढ २६ डिसेंबर किंवा त्यानंतर बुक केलेल्या तिकिटांना लागू राहील. त्यापूर्वी बुक केलेल्या तिकिटांना, भविष्यातील प्रवास असला तरी, नवीन दर लागू होणार नाहीत..प्रति किलोमीटर वाढही भाडेवाढ मुख्यतः २१५ किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतराच्या प्रवासासाठी आहे. सामान्य नॉन-एसी वर्गात (दुसरी श्रेणी सामान्य, स्लीपर वर्ग सामान्य आणि प्रथम श्रेणी सामान्य) प्रति किलोमीटर एक पैशाची वाढ करण्यात आली आहे. मेल किंवा एक्सप्रेस गाड्यांच्या नॉन-एसी वर्गात तसेच सर्व एसी वर्गात (स्लीपर, एसी चेअर कार, एसी-३ टियर, एसी-२ टियर आणि एसी फर्स्ट क्लास) प्रति किलोमीटर वाढ लागू होईल..Indian Railways : पुणे, मुंबई, कोल्हापूरहून धावणाऱ्या 8 एक्स्प्रेस गाड्यांना जानेवारी 2026 पासून मिळणार 'LHB' डबे.किती झाली भाडेवाढ?उदाहरणार्थ, ५०० किलोमीटरच्या प्रवासासाठी नॉन-एसी मेल/एक्सप्रेस गाडीत सुमारे १० रुपये अतिरिक्त भाडे आकारले जाईल. सामान्य नॉन-एसी गाड्यांमध्ये २१५ किलोमीटरपर्यंतचे दुसऱ्या श्रेणीचे भाडे मात्र अपरिवर्तित राहील. २१६ ते ७५० किलोमीटर अंतरासाठी ५ रुपये, ७५१ ते १२५० किलोमीटरसाठी १० रुपये, १२५१ ते १७५० किलोमीटरसाठी १५ रुपये आणि त्यापुढील अंतरासाठी १५ ते २० रुपयांपर्यंत वाढ असेल..दररोजच्या प्रवाशांना दिलासामंत्रालयाने स्पष्ट केले की, उपनगरीय सेवा, हंगामी तिकिटे आणि उपनगरीय मार्गांच्या भाड्यात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. यामुळे दररोजच्या प्रवाशांना दिलासा मिळाला आहे. राजधानी, शताब्दी, वंदे भारत, दुरांतो, हमसफर, अमृत भारत, तेजस, गरीब रथ, गतिमान, अंत्योदय, जन शताब्दी, युवा एक्सप्रेस आणि नमो भारत रॅपिड रेल यासारख्या प्रमुख गाड्यांचे भाडेही या नव्या रचनेनुसार सुधारित करण्यात आले आहे. उपनगरीय सेवा वगळता एसी मेमू/डेमू गाड्यांचाही यात समावेश आहे..यंदाच्या वर्षात ही दुसरी भाडेवाढ२१ डिसेंबर रोजी मंत्रालयाने ही भाडेवाढ जाहीर केली होती. यंदाच्या वर्षात ही दुसरी भाडेवाढ आहे; यापूर्वी जुलै २०२५ मध्ये भाडे वाढवले गेले होते. मंत्रालयाच्या मते, प्रवासी वाहतूक क्षमता आणि रेल्वेच्या ऑपरेटिंग खर्चात संतुलन साधण्यासाठी हे पाऊल उचलले आहे. भाड्यातील ही वाढ हळूहळू आणि मर्यादित स्वरूपाची असल्याचे मंत्रालयाने नमूद केले आहे..प्रवाशांना थोडाफार भार पडणारएकूणच, लांब पल्ल्याच्या प्रवाशांना थोडाफार भार पडणार असला तरी, उपनगरीय आणि हंगामी तिकिटधारकांना याचा फटका बसणार नाही. प्रवाशांनी नवीन तिकिट बुकिंग करताना सुधारित दर लक्षात ठेवावेत..Indian Railways Recruitment 2025: भारतीय रेल्वेत ज्युनियर इंजिनिअरच्या पदांसाठी भरती सुरू; येथे वाचा संपूर्ण माहिती .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.