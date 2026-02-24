Indians in Iran: इराणमधील भारतीयांना इशारा; वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर देश सोडण्याचा सल्ला!

नवी दिल्ली: पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने इराणमध्ये वास्तव्यास असलेल्या भारतीय नागरिकांना कोणत्याही मार्गाने तत्काळ देश सोडण्याचा सल्ला दिला आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने यासंदर्भात तातडीची अधिकृत मार्गदर्शक सूचना जारी केली. याआधीही १४ जानेवारी रोजी मंत्रालयाने अशीच सूचना देत सर्व भारतीय नागरिकांना इराणमधून बाहेर पडण्याचा इशारा दिला होता..अमेरिका इराणमधील तणाव टोकाला पोहोचला असून इराणच्या आसपास अमेरिकेने दोन युद्धनौका तैनात केल्या आहेत. यासोबतच लढाऊ विमानेही पश्चिम आशियात पाठवली आहेत. तर इराणने अमेरिकेच्या पश्चिम आशियातील लष्करी तळांवर हल्ल्याची धमकी दिली आहे. यामुळे अस्थिरतेच्या वातावरणात परराष्ट्र मंत्रालयाने नव्याने मार्गदर्शक सूचना जारी करताना इराणमध्ये राहणाऱ्या भारतीय नागरिकांना अत्यंत सावध राहण्याचे आवाहन केले आहे. निदर्शनांची ठिकाणे आणि मोठ्या जमावापासून दूर राहावे, स्थानिक परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवावे आणि भारतीय दूतावासाशी सातत्याने संपर्कात राहावे, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत..मंत्रालयाने नागरिकांना पासपोर्ट, ओळखपत्रे यासारखी प्रवास व स्थलांतराशी संबंधित सर्व कागदपत्रे सोबत बाळगण्याचा त्याचप्रमाणे इराणमध्ये असलेल्या भारतीयांनी तातडीने भारतीय दूतावासात नोंदणी करण्याचा सल्ला दिला आहे. यासोबतच, इराणमध्ये राहणाऱ्या भारतीयांच्या कुटुंबीयांनाही दूतावासाशी संपर्क साधून आपल्या आप्तांसाठी नोंदणी करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे..आपत्कालीन परिस्थितीत मदतीसाठी दूतावासाने हेल्पलाइन क्रमांक जाहीर केले आहेत. +९८९१२८१०९११५, +९८९१२८१०९१०९, +९८९१२८१०९१०२, +९८९९३२१७९३५९ तसेच संपर्कासाठी cons.tehran@mea.gov.in हा ई-मेल पत्ताही उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.