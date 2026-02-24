देश

Indians in Iran: इराणमधील भारतीयांना इशारा; वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर देश सोडण्याचा सल्ला!

Geopolitical crisis travel warning for Iran: इराणमधील भारतीयांना तातडीने देश सोडण्याचा सल्ला; परराष्ट्र मंत्रालयाची मार्गदर्शक सूचना
Indian authorities issue advisory urging citizens in Iran to remain cautious amid rising regional tensions.

Indian authorities issue advisory urging citizens in Iran to remain cautious amid rising regional tensions.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नवी दिल्ली: पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने इराणमध्ये वास्तव्यास असलेल्या भारतीय नागरिकांना कोणत्याही मार्गाने तत्काळ देश सोडण्याचा सल्ला दिला आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने यासंदर्भात तातडीची अधिकृत मार्गदर्शक सूचना जारी केली. याआधीही १४ जानेवारी रोजी मंत्रालयाने अशीच सूचना देत सर्व भारतीय नागरिकांना इराणमधून बाहेर पडण्याचा इशारा दिला होता.

Loading content, please wait...
External Affairs Minister
Iran
Israel Embassy
central ministry

Related Stories

No stories found.