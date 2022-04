देशातील पहिली बुलेट ट्रेन 2027 मध्ये धावणार...

देशातील पहिली बुलेट ट्रेन 2027 मध्ये धावेल, तर 2026 मध्ये बुलेट ट्रेनची ट्रायल सुरु होणार असल्याची माहीती नॅशनल हायस्पीड कॉरिडॉर (NHRC ) चे संचालक सतीश अग्निहोत्री यांनी दिलीय. मुंबई ते अहमदाबाद दरम्यान देशातला पहिली बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट होतोय. या प्रोजेक्टसाठीचं भुसंपादन 99 टक्के पुर्ण झालं आहे. सुरत येथे बुलेट ट्रेन स्थानकाचं उद्घाटन 2023 मध्ये पुर्ण होईल असा विश्वास अग्निहोत्री यांनी व्यक्त केलाय. सुरत ते बिलिमोरा दरम्यानच्या 50 किलोमीटरच्या पट्टयात बुलेट ट्रेनचं ट्रायल सुरु होणार आहे.

(India's first bullet train will be operational in 2027)

जपानचे राजदुत आणि डेलिगेशन या प्रोजेक्टच्या पाहणीकरिता आले होते. भुसंपादनात अडचणी आल्याने तसेच, कोरोना महामारीमुळे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्टला ब्रेक लागला होता. जपानचे राजदुत सतोशी सुझुकी यांनी या प्रकल्पाची पाहणी केली, जपानच्या सहकार्याने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट होत आहे. भारताची ईच्छा असेल तर आम्ही दुसऱ्या बुलेट ट्रेन प्रोजेक्टसाठी सहकार्य करु असं विधान त्यांनी केलं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा हा ड्रीम प्रोजेक्ट आहे.

हेही वाचा: पुणे युरो स्कूल धक्काबुक्की प्रकरण: शाळेची मान्यता रद्द होणार?

मुंबई- अहमदाबाद गुजरात दरम्यान होणाऱ्या बुलेटट्रेन कॉरिडॉरचं अंतर 508 किलोमीटर आहे. तर बुलेट ट्रेन 350 कीलोमीटर प्रतितास या वेगाने धावणार आहे. यामुळे 2 तासातचं हे अंतर कापले जाईल. या कॉरिडॉरच्या दरम्यान 12 स्टेशन असणार आहेत. यातील 8 स्टेशन गुजरातमध्ये तर 4 महाराष्ट्रात असतील.