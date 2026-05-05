Litti Chokha: देशातील 'नंबर १' लिट्टी-चोखा कुठे मिळतो? 'स्मोकी' स्वाद आणि शुद्ध तुपाचा सुगंध; खवय्यांची पहिली पसंती!

जर तुम्ही खवय्ये असाल आणि तुम्हाला अस्सल 'देसी' चवीची ओढ असेल, तर 'लिट्टी-चोखा' हे नाव ऐकताच तुमच्या तोंडाला पाणी सुटल्याशिवाय राहणार नाही. भारतभर लोकप्रिय असलेल्या या डिशचा खरा आणि 'नंबर १' स्वाद चाखायचा असेल, तर तुम्हाला उत्तर प्रदेश आणि बिहारच्या सीमावर्ती भागांकडे वळावे लागेल..Education Success Story: शेतमजूर कुटुंबातील मयुरी लावंडची झेप; बारावीत ८६% गुणांसह कॉलेजमध्ये प्रथम क्रमांक, जिद्द आणि मेहनतीचा विजय! .आपण चविष्ट आणि पौष्टिक स्ट्रीट फूडचा विचार करतो, तेव्हा लिट्टी-चोखा हे नाव अग्रक्रमाने येते. या डिशची खासियत आणि ती कुठे उत्तम मिळते, याबद्दलची माहिती खालीलप्रमाणे आहे:.काय आहे लिट्टी-चोख्याची 'देसी' जादू?लिट्टी बनवताना गव्हाच्या पिठाच्या गोळ्यामध्ये हरभऱ्याच्या डाळीचे 'सत्तू' भरले जाते. या सत्तूमध्ये आले, लसूण, हिरवी मिरची, ओवा आणि लोणच्याचा मसाला मिसळला जातो, जो याला एक वेगळाच चटपटीतपणा देतो..चोखा बनवताना भाजलेले वांगी, टोमॅटो आणि उकडलेले बटाटे स्मॅश करून त्यात कच्चे मोहरीचे तेल, लसूण आणि कोथिंबीर घातली जाते. याचा 'स्मोकी' फ्लेवर लिट्टीसोबत अप्रतिम लागतो.उपल्यांच्या आगीवरचा स्वादलिट्टी बनवण्याच्या अनेक पद्धती असल्या तरी, खरी चव ही शेणाच्या उपल्यांच्या आगीवर भाजलेल्या लिट्टीमध्येच असते. संथ आगीवर भाजल्यामुळे लिट्टीला एक वेगळा सुगंध येतो आणि ती आतून पूर्णपणे शिजते. त्यानंतर ती शुद्ध तुपात बुडवून खाण्याची मजा काही औरच असते..उत्तम लिट्टी-चोखा कुठे मिळतो?तसे तर हा प्रकार संपूर्ण उत्तर भारतात मिळतो, पण काही ठिकाणचा स्वाद 'अतुलनीय' मानला जातो. पूर्व उत्तर प्रदेश येथे वाराणसी, गोरखपूर, जौनपूर, मिर्झापूर आणि चंदौली या जिल्ह्यांमधील रस्त्यांच्या कडेला असलेल्या गाड्यांवर (ठेला) जगातील सर्वोत्तम लिट्टी-चोखा मिळतो.बाराबंकी येथील 'देसी स्टॉल्स'वर मिळणारा लिट्टी-चोखा प्रवाशांमध्ये अत्यंत लोकप्रिय आहे. बिहार आणि झारखंडमध्ये लिट्टी-चोख्याचे जन्मस्थान मानल्या जाणाऱ्या बिहारमध्ये तर प्रत्येक गल्लीत तुम्हाला याची चव घेता येईल..MPSC Success Story: आर्थिक परिस्थितीवर मात करत अजय सुतारचा पराक्रम; जिद्द आणि मेहनतीची कमाल, पहिल्याच प्रयत्नात PSI पदाला गवसणी!.चवीसोबतच आरोग्यासाठीही उत्तमसत्तूमध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रथिने आणि फायबर असतात, जे पचनासाठी खूप फायदेशीर आहेत.कमी तेलात भाजलेला आणि प्रथिनांनी भरपूर असल्यामुळे कष्टाची कामे करणाऱ्या लोकांसाठी हे एक संपूर्ण जेवण मानले जाते.रोजीच्या धावपळीच्या काळात, लिट्टी-चोखा हा केवळ एक पदार्थ नसून तो आपल्या ग्रामीण संस्कृतीचा आणि साधेपणाचा एक गौरवशाली वारसा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.