बहारिनसोबत भारताचे जुने व्यापारी संबंध : पंतप्रधान

बहारिन : भारताचे बहारिनसोबत जुने व्यापारी संबंध आहेत. आपले संबंध फक्त सरकारचे नाहीतर संस्काराचे आहेत. या देशातील मातीने नवी उडाण दिली आहे. नवे पंख दिले आहेत. नवी संधी दिली आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज (शनिवार) सांगितले.

बहारिनमधील भारतीयांशी संवाद साधताना पंतप्रधान मोदी बोलत होते. जगभरातील भारतीयांना मोदींनी गोकुळाष्टमीच्या शुभेच्छा दिल्या. बहारिनचे 'न्यू इंडिया'मध्ये स्वागत आहे. पंतप्रधान मोदी म्हणाले, तुमचे योगदान, मेहनतीमुळे तुम्ही येथे एक स्थान बनवले आहे. तुम्ही येथील लोकांच्या मनात जागा तयार केली आहे. या गुडविलला आपल्या आणखी दृढ करायचे आहे. तुमची मेहनत भारतात राहणाऱ्या तुमच्या कुटुंबीयांच्याही कामी येत आहे.

PM Narendra Modi addressing Indian community in Bahrain: I realise that it took quite a long time for an Indian Prime Minister to visit Bahrain. However, I have been fortunate enough to be the 1st Indian PM to visit Bahrain pic.twitter.com/zvoLYq5oq6

न्यू इंडियात आपल्या मूलभूत गरजांसाठी भटकावे लागणार नाही, याची काळजी घेतली जात आहे. तुम्ही जेव्हा भारतात फिरता तेव्हा तुम्ही बदल पाहत आहात.

PM Modi to Indian community in Bahrain: When you talk to your family members in India, they tell you they feel a change in the environment. Do you feel a change in India? Do you see a change in the attitude of India? Confidence of India has increased or not? pic.twitter.com/02jo7pr94i

— ANI (@ANI) August 24, 2019