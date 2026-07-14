Top 10 Tourist place India: देशातील टॉप 10 पर्यटनस्थळांपैकी 8 धार्मिक; पहिल्या 4 क्रमांकांवर UPचा दबदबा, तुम्ही पाहिले आहेत का?

भारतातील पर्यटनाचा चेहरामोहरा गेल्या काही वर्षांत वेगाने बदलत आहे. केवळ मनोरंजनासाठी नव्हे, तर श्रद्धा, अध्यात्म आणि सांस्कृतिक वारसा अनुभवण्यासाठी पर्यटक मोठ्या प्रमाणावर प्रवास करत आहेत. उत्तर प्रदेश पर्यटन विभागाच्या माहितीनुसार, गेल्या एका वर्षात राज्यातील विविध पर्यटनस्थळांना तब्बल १५६ कोटींहून अधिक पर्यटकांनी भेट दिली आहे. कुंभमेळ्यामुळे प्रयागराज, काशी विश्वनाथ कॉरिडॉरमुळे वाराणसी आणि राम मंदिरानंतर अयोध्या या शहरांनी पर्यटनाच्या नकाशावर विशेष स्थान निर्माण केले आहे..देशातील अव्वल पर्यटनस्थळांमध्ये यूपीचा दबदबाइंडियन असोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्सचे अध्यक्ष सुनील गुप्ता यांच्या माहितीनुसार, देशातील अव्वल १० पर्यटनस्थळांपैकी आठ ठिकाणे धार्मिक पर्यटनाशी संबंधित आहेत. विशेष म्हणजे पहिल्या चार क्रमांकांवर उत्तर प्रदेशातीलच स्थळांनी स्थान मिळवले आहे.अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी आणि मथुरा-वृंदावन ही पहिल्या चार क्रमांकांवरील प्रमुख पर्यटनस्थळे आहेत. त्यानंतर उज्जैन, अमृतसर, हरिद्वार आणि तिरुपती यांचा क्रमांक लागतो. ऐतिहासिक वारशासाठी प्रसिद्ध असलेले आग्रा नवव्या, तर गोवा दहाव्या क्रमांकावर आहे. गेल्या वर्षभरात आग्र्याला सुमारे १.८७ कोटी, तर गोव्याला १ कोटी पर्यटकांनी भेट दिली..राम मंदिरानंतर अयोध्येचा पर्यटनात मोठा कायापालटराम मंदिराच्या उद्घाटनानंतर अयोध्येतील पर्यटनाला अभूतपूर्व चालना मिळाली आहे. रस्ते, रेल्वे, विमानतळ आणि इतर पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी सुमारे १३ हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.गेल्या वर्षभरात १६.४ कोटींहून अधिक भाविकांनी रामललाचे दर्शन घेतले. पर्यटकांसाठी लेझर शो, आधुनिक संग्रहालय, क्रूझ सेवा आणि पंचतारांकित हॉटेल्ससारख्या सुविधा उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे धार्मिक पर्यटनासोबतच अयोध्या आता सर्वसमावेशक पर्यटनस्थळ म्हणूनही विकसित होत आहे..पर्यटन साखळी मजबूत करण्यासाठी वंदे भारतची मागणीपर्यटन तज्ज्ञांच्या मते, अयोध्येत येणाऱ्या पर्यटकांपैकी केवळ १० टक्के पर्यटकांनीही आग्रा आणि मथुरेला भेट दिली, तरी या दोन्ही शहरांच्या पर्यटन व्यवसायाला मोठी चालना मिळू शकते.यासाठी आग्रा–अयोध्या दरम्यान वंदे भारत रेल्वे सुरू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या मार्गामुळे आग्रा–अयोध्या, मथुरा–वाराणसी आणि मथुरा–प्रयागराज ही महत्त्वाची धार्मिक पर्यटनस्थळे अधिक प्रभावीपणे जोडली जातील..Milk Rate: दूध उत्पादकांना दिलासा! गायीच्या दुधाचा दर ४१ रुपयांवर; तुकाराम मुंढे इफेक्ट, राज्यातील संकलनात २० लाख लिटरची घट.आग्र्यात धार्मिक पर्यटनाच्या नव्या शक्यताआग्रा हॉटेल अँड रेस्टॉरंट ओनर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष रमेश वाधवा यांच्या मते, आग्रा हे केवळ ताजमहालापुरते मर्यादित नसून धार्मिक पर्यटनाचेही महत्त्वाचे केंद्र बनू शकते.शहराच्या चारही दिशांना असलेल्या प्राचीन शिवमंदिरांचा विकास करून त्यांना बटेश्वर धामशी जोडल्यास पर्यटकांना ताजमहालासह धार्मिक स्थळांनाही भेट देता येईल. यामुळे पर्यटनाचा कालावधी वाढेल, स्थानिक उद्योगांना चालना मिळेल आणि रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.