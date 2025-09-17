Amit Shah : युवकांना अमली पदार्थांपासून वाचवा, गृहमंत्री अमित शहा यांचे आवाहन; कठोर दृष्टिकोन बाळगा

नवी दिल्ली : वर्ष २०४७ पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र बनवायचे असेल तर त्यासाठी युवकांना अमली दार्थांपासून वाचवावे लागेल, असे प्रतिपादन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मंगळवारी अमली पदार्थविरोधी टास्क फोर्सच्या दुसऱ्या राष्ट्रीय परिषदेत बोलताना केले. विविध राज्यांच्या टास्क फोर्सचे सदस्य या परिषदेत सामील झाले होते. .अमली पदार्थांचे जाळे उद्धवस्त करण्यासाठी कठोर दृष्टिकोन ठेवावा लागेलच पण या पदार्थांची निर्मिती, वाहतूक, वितरण आणि विक्री करणाऱ्यांचे कंबरडे मोडावे लागेल, असे सांगत शहा पुढे म्हणाले की, अमली पदार्थांविरोधात काम करत असलेल्या तमाम शाखांनी एकत्रित येऊन काम केले तर हा लढा यशस्वी होणार आहे. कारवाईच्या क्षमतेत वाढ करणे देखील तितकेच आवश्यक आहे. अमली पदार्थांच्या धंद्यात तीन प्रकारचे कार्टेल आहेत..एक कार्टेल देशाच्या प्रवेशद्वारापर्यंत कार्यरत असते. दुसरे कार्टेल प्रवेशद्वारापासून ते देशाच्या अंतर्गत भागात कार्यरत असते. तर किरकोळ स्वरूपात अमली पदार्थांची विक्री करणारे तिसरे कार्टेल असते. देशाची प्रगती आणि अमली पदार्थांचे आव्हान यांचा थेट संबंध असतो. ज्या दोन क्षेत्रांमधून पूर्ण जगाला अमली पदार्थांचा सर्वाधिक पुरवठा केला जातो, ते क्षेत्र भारताच्या जवळ आहे. .त्यामुळे आपल्यासाठी ही वेळ अमली पदार्थांच्या विरोधात मजबुतीने लढण्याची आहे. अमली पदार्थांच्या व्यवहारात गुंतलेल्या पण परदेशात बसलेल्या गुन्हेगारांना कायद्याच्या काट्यात आणणे गरजेचे आहे. सीबीआयने यादृष्टीने चांगले काम केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.