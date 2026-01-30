Indigo Flight Bomb Threat: कुवेत–दिल्ली इंडिगो विमानाला बॉम्बची धमकी; अहमदाबादमध्ये तातडीचे लँडिंग

IndiGo flight Emergency Landing at Ahmedabad Airport मागील काही काळापासून विमान कंपन्यांना वारंवार बॉम्बस्फोट घडवण्याच्या धमक्या मिळत आहेत. आज (शुक्रवार) कुवेतहून दिल्लीला जाणाऱ्या इंडिगोच्या विमानाला देखील बॉम्बस्फोटाची आणि अपहरणाची धमकी मिळाल्याचे समोर आले आहे. यामुळे एकच खळबळ उडाली.
अशाप्रकारची धमकी आल्यानंतर विमानाचे अहमदाबाद विमानतळावर आपत्कालीन लँडिंग करावे लागले. धमकीची चिठ्ठी मिळाल्यानंतर सुरक्षा यंत्रणांनी तातडीने ही कार्यवाही केली. यानंतर विमानाची कसून तपासणी केली गेली. मात्र विमानात कोणतीही संशयास्पद किंवा आक्षेपार्ह वस्तू आढळलेली नाही.
विमानतळ पोलिसांनी सांगितले की, बॉम्ब शोध पथकाने विमानाची कसून तपासणी केली आहे. सुरक्षा तपासणी पूर्ण झाली आहे आणि प्रोटोकॉलनुसार पुढील तपास सुरू आहे. दिल्लीला जाण्यासाठी विमानाला सुमारे दोन तास उशीर होवू शकतो.
यानंतर, २२ जानेवारी रोजी दिल्लीहून पुण्याला जाणाऱ्या इंडिगोच्या विमानाला बॉम्बस्फोटाची धमकी मिळाली. विमानाच्या शौचालयात धमकी असलेली एक हस्तलिखित चिठ्ठी सापडली, ज्यामुळे विमान पुणे विमानतळावर सुरक्षितपणे उतरवण्यात आले.
