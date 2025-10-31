Ayodhya Pune Flight: पुणेकर रामभक्तांसाठी आनंदाची बातमी! लवकरच सुरू होणार इंडिगोची पुणे-अयोध्या विमानसेवा ; जाणून घ्या डिटेल्स

जर तुम्ही महाराष्ट्रातील पुणे शहरातून प्रभू रामचंद्रांची नगरी असलेल्या अयोध्या येथे जाण्याचा विचार करत असाल, किंवा अयोध्येहून पुण्याला जायचे असल्यास, ही बातमी तुमच्यासाठी खूप महत्त्वाची आहे. रामभक्तांसाठी अयोध्येतून एक मोठी आणि आनंदाची बातमी येत आहे!.आता लवकरच पुणे शहरातून थेट रामनगरी अयोध्येपर्यंतचा हवाई प्रवास खूप सोपा होणार आहे. इंडिगो एअरलाईन्स लवकरच पुणे-अयोध्या दरम्यान थेट विमानसेवा (Direct Flight Service) सुरू करणार आहे. ही सेवा भाविकांसाठी दररोज उपलब्ध असेल..Yogi Adityanath: मुख्यमंत्री आदित्यनाथांचे भाऊ काय करतात? प्रसिद्धीपासून दूर पण देशासाठी अभिमानास्पद काम.पुणे ते अयोध्या थेट विमानसेवारामनगरी अयोध्येचा हवाई संपर्क देशाच्या कानाकोपऱ्याशी दिवसेंदिवस मजबूत होत आहे. आता या मालिकेत पुण्याहून अयोध्येसाठी थेट विमानसेवा सुरू होत आहे. इंडिगो एअरलाईन्स लवकरच पुणे ते अयोध्या आणि अयोध्या ते पुणे दरम्यान दररोज विमानांचे उड्डाण (Flight) करेल..अयोध्या विमानतळ प्राधिकरणाकडून या सेवेसाठी सर्व औपचारिक परवानग्या (Formal Clearances) मिळाल्या आहेत. पुणे विमानतळावरील औपचारिकता पूर्ण करण्याचे काम सुरू आहे. सध्या पुणे-अयोध्या प्रवासासाठी प्रवाशांना दिल्लीत विमान बदलावे लागते, ज्यामुळे वेळ आणि श्रम अधिक लागतात. मात्र, आता ही अडचण लवकरच संपणार आहे. रामभक्तांना थेट विमानसेवेची भेट मिळणार आहे..एअरपोर्टवरची सध्याची स्थितीवर्तमान स्थितीत अयोध्येचे महर्षी वाल्मीकि विमानतळ देशातील अनेक मोठ्या महानगरांशी थेट जोडले गेले आहे:दिल्लीसाठी दररोज ४ उड्डाणेअहमदाबाद आणि मुंबईसाठी प्रत्येकी २ थेट उड्डाणेबंगळूरु आणि हैदराबादसाठी २-२ उड्डाणेअहमदाबाद आणि हिसार येथूनही नियमित सेवा सुरू आहे..Navi Mumbai Airport: नवी मुंबई विमानतळाचा मुहूर्त ठरला! उद्घाटनानंतर ६० दिवसांत होणार पहिलं उड्डाण; कसं असेल नवं विमानतळ?.लवकरच पुणे ते अयोध्या हा प्रवास काही तासांत पूर्ण होईल आणि रामभक्त कोणत्याही अडचणीशिवाय थेट श्रीरामांच्या नगरीत पोहोचू शकतील. महर्षी वाल्मीकि विमानतळाचे संचालक धीरेंद्र सिंह यांनी सांगितले की, इंडिगोची दररोजची पुणे-अयोध्या आणि अयोध्या-पुणे विमानसेवा लवकरच सुरू होणार आहे. अयोध्या विमानतळ प्राधिकरणाकडून सर्व तयारी पूर्ण झाली असून, लवकरच वेळापत्रक (Time Table) जाहीर केले जाईल. यामुळे दोन्ही शहरांदरम्यानची कनेक्टिव्हिटी चांगली मिळेल आणि प्रवाशांची सोय होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.