Ayodhya Pune Flight: पुणेकर रामभक्तांसाठी आनंदाची बातमी! लवकरच सुरू होणार इंडिगोची पुणे-अयोध्या विमानसेवा ; जाणून घ्या डिटेल्स

IndiGo Airlines: पुणेकर रामभक्तांसाठी आनंदाची बातमी! इंडिगो एअरलाईन्स लवकरच पुणे-अयोध्या दरम्यान थेट विमानसेवा सुरू करणार आहे. या सेवेमुळे प्रवास होणार अधिक सोयीचा आणि जलद.
जर तुम्ही महाराष्ट्रातील पुणे शहरातून प्रभू रामचंद्रांची नगरी असलेल्या अयोध्या येथे जाण्याचा विचार करत असाल, किंवा अयोध्येहून पुण्याला जायचे असल्यास, ही बातमी तुमच्यासाठी खूप महत्त्वाची आहे. रामभक्तांसाठी अयोध्येतून एक मोठी आणि आनंदाची बातमी येत आहे!

