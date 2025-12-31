Madhya Pradesh Health News : देशातल्या सर्वात स्वच्छ शहरात दूषित पाण्याचा हाहाकार; तिघांचा मृत्यू तर १५० जण आजारी, मुख्यमंत्र्यांची कठोर कारवाई

Bhagirathpura Contaminated Water : देशातील सर्वात स्वच्छ शहर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या इंदूरमध्ये सध्या दूषित पाण्यामुळे भीतीचे वातावरण पसरले आहे. शहरातील भागीरथपुरा भागात गेल्या आठवडाभरापासून दूषित पाणी प्यायल्यामुळे नागरिकांना उलट्या आणि जुलाबाचा त्रास होत असून, आतापर्यंत तिघांचा मृत्यू झाला आहे. या घटनेची व्याप्ती वाढल्याने मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी तातडीने दखल घेत जबाबदार अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई केली आहे..भागीरथपुरा परिसरात २४ डिसेंबरपासून नागरिकांचे आरोग्य बिघडण्यास सुरुवात झाली होती. सुरुवातीला काही रुग्ण आढळले, मात्र हळूहळू ही संख्या १५० च्या वर गेली. यापैकी ३५ हून अधिक जणांची प्रकृती गंभीर असून त्यांच्यावर विविध खासगी रुग्णालयांत उपचार सुरू आहेत. ७५ वर्षीय नंदलाल पाल यांच्यासह दोन महिलांचा या घटनेत मृत्यू झाला आहे. मृतांच्या नातेवाईकांनी दूषित पाणी हेच मृत्यूचे कारण असल्याचे म्हटले आहे. या घटनेचे गांभीर्य ओळखून राज्याचे मंत्री कैलास विजयवर्गीय यांनी रुग्णालयात जाऊन रुग्णांची भेट घेतली आणि मृतांच्या वारसांना धीर दिला..मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी या प्रकरणात निष्काळजीपणा करणाऱ्या झोन क्रमांक ४ चे विभागीय अधिकारी, साहाय्यक अभियंता आणि पीएचईच्या प्रभारी साहाय्यक अभियंत्याला तत्काळ निलंबित केले आहे. तसेच एका प्रभारी उपअभियंत्याला सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले आहे. "नागरिकांच्या जीवाशी खेळणाऱ्या कोणत्याही अधिकाऱ्याची गय केली जाणार नाही," असा सज्जड दम मुख्यमंत्र्यांनी दिला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्यात आली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, या भागात नर्मदा नदीचे पाणी पुरवले जाते. मात्र, पाईपलाईन टाकण्यासाठी सुरू असलेले उत्खनन किंवा पाण्याच्या टाकीतील बिघाडामुळे पाणी दूषित झाल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. पाण्याचे नमुने तपासणीसाठी प्रयोगशाळेत पाठवण्यात आले आहेत. मंत्री कैलास विजयवर्गीय यांनी आश्वासन दिले आहे की, सर्व रुग्णांचा उपचाराचा खर्च सरकार उचलणार असून, ज्यांनी आधीच पैसे भरले आहेत त्यांना ते परत दिले जातील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.