EV कडे वाढता कल, पण सुरक्षिततेचा मोठा प्रश्न! दुर्घटनेनंतर मंत्र्यांचा इशारा; चार्जिंगला लावून झोपलेल्या कुटुंबातील 8 जण जिवंत जळाले

Indore Electric Vehicle Fire : इंदूर शहरात एका घराबाहेर इलेक्ट्रिक कार चार्जिंगला लावल्यानंतर रात्री उशिरा शॉर्ट सर्किट झाले आणि त्यातून उसळलेल्या आगीने संपूर्ण कुटुंबाला वेढले. या दुर्घटनेत घरमालकासह आठ जण जळून मृत्यूमुखी पडले. घटना काल रात्री घडली असून, पहाटे साडेतीन-चारच्या सुमारास चार्जिंग पॉइंटवर अचानक विद्युत् प्रवाहाची अनियमितता निर्माण झाली. त्यामुळे कारमध्ये आग पेटली आणि ती वेगाने घराच्या आत शिरली. आत असलेल्या गॅस सिलिंडरला धडकून आगीचा भडका उडाला आणि संपूर्ण इमारत धुराने भरून गेली..नेमकं काय घडलं?पुगलिया कुटुंबीयांनी कार चार्जिंग पूर्ण झाल्यावर घरात जाऊन विश्रांती घेतली होती. सर्वजण गाढ झोपेत असताना आग लागल्याचे त्यांना कळलेच नाही. आगीचा वेग इतका प्रचंड होता की, घरातील लोकांना बाहेर पडण्याची संधीच मिळाली नाही. या घटनेमुळे इंदूरमध्ये आतापर्यंतच्या ईव्ही चार्जिंगशी संबंधित आगीत एकूण आठ जणांचा बळी गेल्याची नोंद झाली आहे. स्थानिक पोलिस अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पोलीस अधिक्षक कुंदन मंडलोई यांनी सांगितले की, चार्जिंग स्टेशनच्या मध्यभागीच ही दुर्घटना घडली आणि आग इतक्या वेगाने पसरली की, कुटुंबातील सर्व सदस्य झोपेतच जळून खाक झाले..या घटनेची तीव्रता लक्षात घेऊन राज्याचे मंत्री कैलाश विजयवर्गीय यांनी तातडीने चिंता व्यक्त केली. माध्यमांशी बोलताना त्यांनी म्हटले, "ही फक्त एका कुटुंबाची दुर्घटना नाही, तर संपूर्ण समाजासाठी आणि जगभरासाठी चिंतेचा विषय आहे. आज प्रत्येकजण इलेक्ट्रिक वाहनांकडे वळत आहे. जागतिक तेल संकटामुळे तेलाच्या किमती अनिश्चित आहेत. अशा वेळी नवीन कार घ्यायची असेल तर ईव्ही घ्या, असा विचार प्रत्येक घरात सुरू आहे. मी स्वतःही पुढील वाहन ईव्ही घ्यावे की काय, याचा विचार करत होतो. पण आता चार्जिंगदरम्यान आग लागली तर ती कुठे, का आणि कशी लागते याचा सखोल अभ्यास होणे गरजेचे आहे.".सुरक्षा उपायांची काळजी घेणे आवश्यकमंत्री विजयवर्गीय यांनी पुढे स्पष्ट केले की, "हे ईव्हीचे युग आहे. तरीही अशा घटना घडत असतील तर सुरक्षा उपायांची काळजी घेणे आवश्यक आहे. मी पोलिस आयुक्तांना सूचना दिल्या आहेत की, तज्ञांच्या समितीची स्थापना करून आग लागण्याचे नेमके कारण शोधावे. संपूर्ण प्रक्रियेचा अभ्यास करून एक मानक कार्यपद्धती (एसओपी) तयार करावी. जेणेकरून भविष्यात अशा दुर्घटना टाळता येतील.".ईव्ही सुरक्षित?ईव्ही समर्थक नेहमी सांगतात की सर्वकाही पूर्णतः सुरक्षित आहे, मात्र या घटनेने त्या दाव्यावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. चार्जिंग स्टेशन, वायरिंग, सिलिंडर आणि घरातील इतर उपकरणे यांचे एकत्रित मूल्यांकन करणे गरजेचे आहे. सध्या जगभरात इलेक्ट्रिक वाहनांचा स्वीकार वेगाने वाढत आहे, पण त्यासोबत सुरक्षा मानके अधिक कडक करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. इंदूरची ही घटना केवळ एका शहराची नाही तर देशभरातील ईव्ही वापरकर्त्यांसाठी इशारा आहे.