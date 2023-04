By

नवी दिल्ली : मध्य प्रदेशातील इंदूर इथं रामनवमीच्या दिवशी झालेल्या भीषण दुर्घटनेत मंदिराजवळच्या विहिरीत पडून ३६ भाविकांचा मृत्यू झाला होता. या दुर्घटनेला कारणीभूत ठरलेल्या मंदिराबाबत महत्वाची अपडेट समोर आली आहे. ज्या विहिरीवर स्लॅब टाकून बाजूला मंदिर उभारण्यात आलं होतं. ते मंदिरच आता जमीनदोस्त करण्यात आलं आहे. याला बजरंग दलानं विरोध करण्याचा प्रयत्न केला पण प्रशासनानं हा विरोधही मोडून काढला. (Indore Incident temple that caused death of 36 people was demolished)

इंदूरमधील पटेल नगर उद्यानात जे मंदिर उभारण्यात आलं होतं, ते अनधिकृत होतं. त्यामुळं दुर्घटनेला कारणीभूत ठरलेल्या या अनधिकृत मंदिर जमीनदोस्त करण्याचा निर्णय प्रशासनानं घेतला. त्यासाठी पहाटे पाच वाजता ५० मजूर, तीन जेसीबी आणि एक पोकलेन मशीसह प्रशासनं घटनास्थळी पोहोचलं. मोठ्या पोलीस बंदोबस्तात मंदिर पाडण्याचं काम सुरु करण्यात आलं. बेलेश्वर मंदिर पाडण्यापूर्वी त्यातील देवतांच्या मूर्ती विधीवत स्थलांतरीत करण्यात आल्या.

मंदिर जमीनदोस्त केल्यांनतर त्यातून जो राडारोड जमा झाला त्यातून शेजारची विहिरही बुजवण्यात आली. ज्यामध्ये पडून ३६ भाविकांचा मृत्यू झाला होता. या दुर्घटनेनं संपूर्ण देश हादरला होता. असुरक्षित जागेत अनधिकृत मंदिरामुळेच मोठ्या प्रमाणावर गर्दी होऊन ही घटना घडल्याचा दावा करण्यात येत आहे.

बजरंग दलानं कारवाईला केला विरोध

मंदिर जमीनदोस्त करण्याच्या कारवाईला विरोध करण्यासाठी सकाळी बजरंग दलाचे कार्यकर्ते पण घटनास्थळी पोहोचले. त्यांनी पटेल नगरमध्ये घोषणाबाजी केली तसेच मंदिर तोडण्याला विरोध दर्शवला. पण त्यांचा विरोध मोडीत काढत पोलिसांनी त्यांना घटनास्थळी जाण्यापासून रोखलं.