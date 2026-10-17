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Indore Urban Conclave 2026: मध्य प्रदेशातील शहरांचा चेहरामोहरा बदलणार, शहरांचा विकास, पाणी व्यवस्थापन अन् आधुनिक नियोजन

Indore Urban Conclave 2026, Urban Development, Water Management: विषयांवर २८ ऑक्टोबर रोजी इंदूरमध्ये परिषद आयोजित करण्यात येणार आहे. अर्बन चॅलेंज फंडअंतर्गत २,७५३.१० कोटी रुपयांच्या शहरी विकास प्रकल्पांवर चर्चा होणार असून इंदूर, उज्जैन आणि रीवा शहरांतील पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण आणि आधुनिक शहरी नियोजनावर भर दिला जाणार आहे.
indore urban conclave 2026 cm mohan yadav

indore urban conclave 2026 cm mohan yadav

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मध्य प्रदेश : मध्य प्रदेशातील शहरांच्या पायाभूत सुविधांचा विकास आणि भविष्यातील शहरी नियोजनाला गती देण्यासाठी २८ ऑक्टोबर रोजी इंदूर येथील ब्रिलियंट कन्व्हेन्शन सेंटरमध्ये ‘इंदूर अर्बन कॉन्क्लेव्ह-२०२६’ आयोजित करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांच्या नेतृत्वाखाली होणाऱ्या या परिषदेत ‘अर्बन चॅलेंज फंड’अंतर्गत २,७५३.१० कोटी रुपयांच्या शहरी विकास प्रकल्पांवर चर्चा होणार आहे. इंदूर, उज्जैन आणि रीवा शहरांतील पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण आणि मंदिर परिसर विकास यांसारख्या विषयांना या परिषदेत प्राधान्य दिले जाणार आहे.

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