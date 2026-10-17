Indore Urban Conclave 2026: मध्य प्रदेशातील शहरांचा चेहरामोहरा बदलणार, शहरांचा विकास, पाणी व्यवस्थापन अन् आधुनिक नियोजन

मध्य प्रदेश : मध्य प्रदेशातील शहरांच्या पायाभूत सुविधांचा विकास आणि भविष्यातील शहरी नियोजनाला गती देण्यासाठी २८ ऑक्टोबर रोजी इंदूर येथील ब्रिलियंट कन्व्हेन्शन सेंटरमध्ये ‘इंदूर अर्बन कॉन्क्लेव्ह-२०२६’ आयोजित करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांच्या नेतृत्वाखाली होणाऱ्या या परिषदेत ‘अर्बन चॅलेंज फंड’अंतर्गत २,७५३.१० कोटी रुपयांच्या शहरी विकास प्रकल्पांवर चर्चा होणार आहे. इंदूर, उज्जैन आणि रीवा शहरांतील पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण आणि मंदिर परिसर विकास यांसारख्या विषयांना या परिषदेत प्राधान्य दिले जाणार आहे..इंदूर, उज्जैन आणि रीवातील प्रकल्पांवर भरपरिषदेत विविध शहरांमधील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी प्रस्तावित प्रकल्प आणि त्यांच्या अंमलबजावणीबाबत चर्चा होणार आहे.इंदूरमध्ये पाणीपुरवठा वितरण व्यवस्था मजबूत करणे, मलनिस्सारण जाळ्याचे आधुनिकीकरण आणि सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांची क्षमता वाढवणे यांसारख्या कामांवर भर दिला जाणार आहे.उज्जैनमध्ये धार्मिक आणि सांस्कृतिक वारसा जपत मंदिर परिसराचा एकात्मिक विकास करण्याच्या नियोजनावर चर्चा होईल. भाविकांसाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि परिसराचे नियोजनबद्ध व्यवस्थापन करणे, हे या प्रकल्पाचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट असेल.रीवा शहरासाठी सर्वसमावेशक पाणीपुरवठा योजनेच्या माध्यमातून नागरिकांना शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्याच्या उपाययोजनांवरही लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे..सांडपाण्याच्या पुनर्वापरावर चर्चाशहरी भागांमध्ये पाण्याची वाढती गरज लक्षात घेऊन सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर करण्याच्या संकल्पनेवर परिषदेत चर्चा होणार आहे. प्रक्रिया केलेले पाणी औद्योगिक वापर, बांधकाम, शेती आणि उद्यानांच्या सिंचनासाठी वापरल्यास ताज्या पाण्याच्या स्रोतांवरील ताण कमी करण्यास मदत होऊ शकते.याशिवाय आधुनिक शहरी नियोजन, विकास कॉरिडॉर, वाहतूक व्यवस्थेशी जोडलेला शहर विकास (Transit Oriented Development), हस्तांतरणीय विकास हक्क (TDR) आणि फ्लोअर एरिया रेशो (FAR) यांसारख्या विषयांवरही तज्ज्ञांकडून विचारमंथन अपेक्षित आहे..गुंतवणूकदार आणि स्टार्टअप्सशी संवादशहरांच्या विकासात गुंतवणूक आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाची भूमिका लक्षात घेऊन परिषदेत गुंतवणूकदार, स्टार्टअप्स आणि क्षेत्रातील तज्ज्ञांना सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इच्छुक प्रतिनिधींशी थेट संवाद साधणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.या परिषदेत वित्तीय संस्था आणि बँकांशी सामंजस्य करार करण्यासह संबंधित विकास प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक पुढील प्रक्रियांवरही चर्चा होणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.इच्छुक प्रतिनिधींना ugconclave.mp.gov.in या संकेतस्थळावर नोंदणी करता येणार आहे. या परिषदेतून मध्य प्रदेशातील शहरांच्या पायाभूत सुविधा, पाणी व्यवस्थापन आणि दीर्घकालीन शहरी नियोजनासाठी पुढील दिशा निश्चित करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.