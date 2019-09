काश्मीरमध्ये दहशतवादी हल्ला; चिमुरडीसह चौघे जखमी

श्रीनगर : काश्‍मीरमधून कलम 370 वगळल्यानंतर महिनाभरापासून राज्यातील बंदोबस्त अधिक कडक करण्यात आला आहे. पाकिस्तानकडून सीमेवर कुरापती सुरू असताना दहशतवादीदेखील वातावरण बिघडवण्याच्या प्रयत्नात आहेत. यादरम्यान, उत्तर काश्‍मीरमध्ये बारामुल्ला जिल्ह्यात शुक्रवारी (ता.6) रात्री दहशतवाद्यांनी एका घरावर हल्ला केला. यात एका मुलीसह कुटुंबातील चार जण जखमी झाले.

Kashmir Zone Police: Terrorists fired and injured four persons including a baby girl ( Usma Jan) at Dangerpora in Sopore. All injured shifted to the hospital and stated to be stable. Police on the spot and investigation in progress. #JammuAndKashmir pic.twitter.com/9UFBWjucz1

सोपोरच्या डांगेरपोरा गावातील एका घरावर काल (ता.6) रात्री उशिरा दहशतवाद्यांनी हल्ला केला. त्यात गोळीबारात मुलगी आस्मा जानसह चार जण जखमी झाले. हल्ल्यानंतर दहशतवादी पळून गेले. या हल्ल्यातील जखमींना दवाखान्यात दाखल करण्यात आले. घटनास्थळी पोलिस पोचले असून, दहशतवाद्यांचा तपास सुरू असल्याचे सांगितले. मोहंमद अश्रफ दार, मोहंमद रमजान दार आणि अर्शिद हुसेन अशी जखमींची नावे आहेत.

Two and a half year old girl Asma Jaan who was injured in yesterday's attack by terrorists in Sopore(J&K), is critical. NSA Ajit Doval has asked authorities to bring her to All India Institute of Medical Sciences(AIIMS), New Delhi pic.twitter.com/389F4mc5DL

— ANI (@ANI) September 7, 2019