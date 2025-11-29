युपीच्या १२ वीच्या विद्यार्थ्याने बनवला रोबोट, AI टीचर 'सोफी'ला विचारा कोणताही प्रश्न, लगेच देते उत्तर

तंत्रज्ञानाच्या दुनियेत नेहमी मोठ्या कंपन्यांच्या आणि मोठ्या बजेटवाल्या स्टार्टअप्सच्या नवकल्पनांची (Innovation) चर्चा होते. पण, उत्तर प्रदेशातील बुलंदशहरमधून आलेली ही बातमी सिद्ध करते की, नवीन कल्पनांसाठी वय, संसाधन किंवा मोठ्या व्यासपीठाची गरज नसते; फक्त जिद्द, जिज्ञासा आणि काहीतरी वेगळं करण्याची इच्छा पुरेशी असते..फक्त १७ वर्षांच्या एका इंटर कॉलेजच्या विद्यार्थ्याने असा एक एआय रोबोट तयार केला आहे की, ते पाहून टेक एक्सपर्ट्सनाही आश्चर्य वाटले आहे. हा रोबोट फक्त प्रश्नांची उत्तरेच देत नाही, तर गरज पडल्यास शाळेत शिक्षकाची जागाही घेऊ शकतो..बुलंदशहरचा १७ वर्षीय विद्यार्थी आदित्य कुमार बनला चमकीचा ताराउत्तर प्रदेशातील शिवचरण इंटर कॉलेजमध्ये १२वीत शिकणाऱ्या आदित्य कुमार या विद्यार्थ्याने 'सोफी' (Sophie) नावाचा एआय टीचर रोबोट बनवला आहे. हा रोबोट सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे आणि तो व्हिडिओमध्ये विविध विषयांवरील प्रश्नांची उत्तरे देताना दिसत आहे. एएनआयच्या माहितीनुसार, सोफी LLM चिपसेटवर आधारित आहे, याच तंत्रज्ञानाचा वापर मोठे रोबोटिक्स उत्पादक करतात.."मी एक एआय टीचर रोबोट आहे..." सोफीने दिली स्वतःची ओळखएका डेमो व्हिडिओमध्ये जेव्हा या रोबोटला स्वतःबद्दल विचारले गेले, तेव्हा तिने हिंदीमध्ये उत्तर दिले, “मी एक एआय टीचर रोबोट आहे. माझे नाव सोफी आहे आणि माझी निर्मिती आदित्यने केली आहे. मी शिवचरण इंटर कॉलेज, बुलंदशहर येथे शिकवते. होय, मी मुलांना व्यवस्थित शिकवू शकते.” सोफीचा आवाज आणि भाषा पूर्णपणे हिंदीत आहे, ज्यामुळे स्थानिक विद्यार्थ्यांना ती सहजपणे समजू शकते..कशी तयार झाली 'सोफी'? आदित्यने सांगितला संपूर्ण प्रोसेसआदित्यने सांगितले की, "मी हा रोबोट बनवण्यासाठी LLM चिपसेटचा वापर केला आहे. हीच चिप मोठ्या कंपन्या त्यांच्या रोबोट्समध्ये लावतात. सध्या सोफी फक्त बोलू शकते, पण आम्ही तिला लिहिण्यायोग्य बनवण्यावरही काम करत आहोत." आदित्यने अशी मागणी केली की, प्रत्येक जिल्ह्यात रिसर्च लॅब असावी, जेणेकरून विद्यार्थी त्यांच्या कल्पनांवर काम करू शकतील..सोफीच्या क्षमता: वर्ग घेते आणि गणिताचे प्रश्नही सोडवतेव्हिडिओमध्ये आदित्यने रोबोटला अनेक प्रकारचे प्रश्न विचारले—* जगातील सर्वात उंच इमारत कोणती?* भारताचे पहिले राष्ट्रपती कोण?* वीज म्हणजे काय?* १०० + ९२ चा प्रश्न.या प्रत्येक प्रश्नाचे सोफीने त्वरित आणि अचूक उत्तर दिले..आदित्य म्हणतो, "जर एखाद्या दिवशी शिक्षक गैरहजर असतील, तर हा रोबोट मुलांना शिकवू शकतो. हा एक 'सब्सिट्यूट टीचर' म्हणून काम करेल." सध्या सोफी फक्त हिंदीत बोलते, पण आदित्य भविष्यात तिला बहुभाषिक (मल्टी-लँग्वेज सपोर्ट) बनवण्याची योजना आखत आहे.या लहान जिल्ह्यातून आलेल्या या मोठ्या नवकल्पनेसाठी आदित्यने सरकारकडे प्रत्येक जिल्ह्यात संशोधन प्रयोगशाळा (Research Laboratory) उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली, जेणेकरून भारतातील हजारो विद्यार्थी नवीन तंत्रज्ञान विकसित करू शकतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.