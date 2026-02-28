देश

Indian Navy: ‘डॉल्फिन हंटर’ आयएनएस अंजदीप नौदलात; नौदलप्रमुखांच्या हस्ते चेन्नई बंदरावर कार्यक्रम, पाणबुडीभेदी युद्धक्षमता बळकट

INS Anjadip Commissioned into Indian Navy: भारतीय नौदलात अत्याधुनिक ‘आयएनएस अंजदीप’ या पाणबुडीभेदी युद्धनौकेचा समावेश झाला आहे. चेन्नई येथे झालेल्या सोहळ्यात नौदलप्रमुख अ‍ॅडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी यांच्या हस्ते जलावतरण करण्यात आले.
सकाळ वृत्तसेवा
चेन्नई : भारतीय नौदलाने शुक्रवारी पाणबुडीभेदी युद्धक्षमता आणि सागरी किनारी देखरेख मजबूत करण्याच्या उद्देशाने अत्याधुनिक लढाऊ वैशिष्ट्यांनी सज्ज असलेल्या आयएनएस अंजदीप या युद्धनौकेचा शुक्रवारी नौदलात समावेश झाला.

