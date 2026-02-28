Indian Navy: ‘डॉल्फिन हंटर’ आयएनएस अंजदीप नौदलात; नौदलप्रमुखांच्या हस्ते चेन्नई बंदरावर कार्यक्रम, पाणबुडीभेदी युद्धक्षमता बळकट

चेन्नई : भारतीय नौदलाने शुक्रवारी पाणबुडीभेदी युद्धक्षमता आणि सागरी किनारी देखरेख मजबूत करण्याच्या उद्देशाने अत्याधुनिक लढाऊ वैशिष्ट्यांनी सज्ज असलेल्या आयएनएस अंजदीप या युद्धनौकेचा शुक्रवारी नौदलात समावेश झाला..नौदलप्रमुख अॅडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी यांच्या हस्ते चेन्नई बंदर येथे या जहाजाचे जलावतरण व औपचारिक समावेश झाला. पाणबुडीभेदी युद्धनौका प्रकल्पांतर्गत (एएसडब्ल्यू) बांधण्यात येत असलेल्या आठ जहाजांपैकी ही तिसरी युद्धनौका आहे. या जहाजावर स्वदेशी बनावटीची अत्याधुनिक पाणबुडीविरोधी शस्त्रे आणि सेन्सर बसवण्यात आले आहेत..PM Narendra Modi : पंतप्रधान मोदींनी 'आयएनएस विक्रांत'वर जवानांसोबत साजरी केली दिवाळी; म्हणाले- माझ्यासाठी भाग्याचा क्षण.यामध्ये ‘अभय’ हे सोनार यंत्र, हलक्या वजनाचे पाणतीर आणि ‘एएसडब्ल्यू’ रॉकेटचा समावेश आहे. किनारपट्टीच्या भागात शत्रूच्या पाणबुड्यांचा शोध घेणे, त्यांचा मागोवा घेणे आणि त्या नष्ट करणे या उद्देशाने या नौकेची ‘डॉल्फिन हंटर म्हणून निर्मिती करण्यात आली आहे..चेन्नई बंदरात आयोजित एका विशेष सोहळ्यात ॲडमिरल त्रिपाठी यांनी नौदलाचे वरिष्ठ अधिकारी, सरकारी अधिकारी आणि इतर मान्यवरांच्या उपस्थितीत या जहाजाचे लोकार्पण केले. ७७ मीटर लांबीच्या या जहाजात हाय-स्पीड वॉटर-जेट प्रोपल्शन सिस्टीम असून, ते ताशी २५ नॉट वेगाने धावू शकते..यामुळे जलद प्रतिसाद आणि सातत्यपूर्ण मोहिमा राबवणे शक्य होणार आहे. कोलकता येथील गार्डन रीच शिपबिल्डर्स अँड इंजिनिअर्सने ‘आयएनएस अंजदीप’ ची निर्मिती केली आहे. देशाच्या सुरक्षेसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या किनारपट्टी आणि उथळ पाण्यातील आव्हानांचा सामना करण्यासाठी हे अत्याधुनिक जहाज सज्ज असल्याचे नौदलाने म्हटले आहे. उत्तर कर्नाटकातील कारवार किनाऱ्यालगत असलेल्या अंजदीप बेटाच्या नावावरून या जहाजाला ‘आयएनएस अंजदीप’ असे नाव देण्यात आले आहे..Premium|Deccan Plateau: भारताचा भूगोल: हिमालय ते दख्खनचे पठार.१५ जहाजे दाखल होणारनौदलप्रमुख अॅडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी म्हणाले की, ‘आयएनएस अंजदीप’ व्यतिरिक्त यावर्षी आणखी १५ जहाजे नौदलात दाखल करण्याची योजना आहे. नौदलाच्या इतिहासातील सर्वाधिक जहाजांच्या समावेशाचे हे अभूतपूर्व पाऊल ठरेल. नव्या जहाजातील अत्याधुनिक तांत्रिक वैशिष्ट्ये त्यांनी विशेष उल्लेख केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.