Hanuman Temple: पत्राद्वारे गाऱ्हाणे ऐकणारा मारुती! नीम करोली बाबांनी उभारले 'हनुमान सेतू' मंदिर; महापुराशी जोडली आहे रंजक कथा!

राजधानी लखनऊमधील गोमती नदीच्या तीरावर वसलेले श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर, ज्याला लोक प्रेमाने 'हनुमान सेतू मंदिर' म्हणून ओळखतात, हे केवळ एक धार्मिक स्थळ नसून ते भक्तांच्या अढळ श्रद्धेचे प्रतीक आहे. या मंदिराची सर्वात मोठी खासियत म्हणजे येथे भक्त आपल्या समस्या आणि इच्छा चक्क कागदावर लिहून म्हणजेच 'चिट्ठी' द्वारे हनुमंताला सांगतात..आज देखील या मंदिरात हजारो भाविक आपल्या आयुष्यातील संकटे दूर करण्यासाठी पत्राच्या माध्यमातून बजरंगबलीला साकडे घालत आहेत. या मंदिराचा इतिहास आणि परंपरा थक्क करणाऱ्या आहेत..पत्रातून संवाद: एक अनोखी परंपरायेथे हनुमंताला 'जागृत देव' मानले जाते. जेव्हा एखाद्या भक्ताला काही मागायचे असते किंवा तो संकटात असतो, तेव्हा तो आपली व्यथा कागदावर लिहून हनुमंताच्या चरणी अर्पण करतो. लोकांचा असा ठाम विश्वास आहे की, ही पत्रे थेट देवापर्यंत पोहोचतात आणि त्यांच्या जीवनातील अडचणी दूर होतात. यामुळेच या मंदिराला 'पत्रे वाचणारे हनुमान' असेही म्हटले जाते.नीम करोली बाबा आणि मंदिराची स्थापनाया मंदिराच्या निर्मितीमागे एक विलक्षण कथा आहे. १९६० च्या सुमारास गोमती नदीला भीषण पूर आला होता आणि नदीवर पूल बांधण्याचे काम वारंवार अपयशी ठरत होते. पुलाचे खांब पाण्यात टिकू शकत नव्हते..प्रसिद्ध संत नीम करोली बाबा यांनी त्यावेळी इंजिनिअर्सना असा सल्ला दिला की, पुलाचे काम यशस्वी होण्यासाठी आधी तिथे हनुमंताचे मंदिर उभारावे लागेल. बाबांच्या सांगण्यानुसार मंदिराचे काम पूर्ण झाले आणि त्यानंतर आश्चर्यकारकपणे पुलाचे बांधकामही विनासायास यशस्वी झाले. तेव्हापासून या पुलाला 'हनुमान सेतू' आणि मंदिराला 'हनुमान सेतू मंदिर' म्हणून ओळखले जाऊ लागले..सफेद संगमरवरी प्रतिमा आणि अष्टसिद्धी रूपमंदिराच्या गाभाऱ्यात हनुमंताची पांढऱ्या संगमरवराची अतिशय शांत आणि भव्य प्रतिमा आहे. येथे बजरंगबली अष्टसिद्धीचे दाता आणि रुद्रावतार या रूपात विराजमान आहेत. ही प्रतिमा रीतसर प्राणप्रतिष्ठा केलेली असल्याने, येथे दिव्य शक्तीचा संचार असल्याचे भाविक मानतात..'बडा मंगल' आणि उत्सवाचे स्वरूपलखनऊमध्ये ज्येष्ठ महिन्यात येणाऱ्या प्रत्येक मंगळवारला 'बडा मंगल' म्हणून साजरे केले जाते. या काळात हनुमान सेतू मंदिरात पाय ठेवायलाही जागा नसते. संपूर्ण शहराप्रमाणेच मंदिर परिसरातही ठिकठिकाणी भंडाऱ्यांचे आयोजन केले जाते, जिथे जात-पात विसरून सर्वजण प्रसादाचा लाभ घेतात.आज च्या या धावपळीच्या युगात, हनुमान सेतू मंदिर हे हजारो लोकांसाठी मानसिक शांतता आणि आशेचे केंद्र बनले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.