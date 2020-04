गंभीर आजाराच्या रुग्णाकडेही लक्ष द्या; आयसीएमआरची प्रयोगशाळांना सूचना 

नवी दिल्ली - कोरोना रुग्णांच्या तपासणीदरम्यान पोटदुखी, अंगदुखी, मळमळ, उलट्या होणे, अतिसार यासारख्या लक्षणांचीही बारकाईने नोंद घ्यावी. तसेच यकृत, मुत्रपिंडाचे आजार, कर्करोग तसेच श्वसन विकार, रक्तदोष (हेमाप्टिसिस) सारखे गंभीर आजार असलेल्या रुग्णांवर लक्ष ठेवावे, अशा सूचना आयसीएमआर (भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद) ने कोरोनाची तपासणी करणाऱ्या सरकारी आणि खासगी प्रयोगशाळांना केल्या आहेत. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप यासाठी दोन पानांची प्रश्नावली देखील आयसीएमआरने पाठविली असून कोरोनाची चाचणी करण्यासाठी आलेल्या रुग्णाचा तपशील त्यात नोंदविण्यास सांगण्यात आले आहे. रुग्णाचे नाव, पत्ता, संपर्कक्रमांक यासोबतच सहा प्रकारची माहिती यात नोंदविली जाणे अपेक्षित आहे. त्यात हे संक्रमण दुसऱ्या कोरोनाग्रस्ताकडून झाले आहे काय, यासह रुग्णाचा परदेशवारीचा इतिहास, प्रयोगशाळेकडून कोरोनाचाचणीदरम्यान पॉझिटिव्ह ठरणे, कोरोनाच्या लक्षणांची आरोग्य कर्चमाऱ्यांनी केलेली तपासणी, रुग्णालयात दाखल होणे, श्वासोच्छवासात होणारा त्रास, इन्फ्लुएंझाची असलेली लक्षणे या मुद्द्यांचा समावेश आहे. भारतात कोरोनाचा कोणकोणत्या समाज घटकांवर, वयोगटांवर कसा परिणाम झाला हे जाणून घेण्यासाठी अशा प्रकारचे अध्ययन उपयुक्त आहे, असे आयसीएमआरचे म्हणणे आहे. आता उलटी, मळमळ, अतिसार, अंगदुखी, पोटदुखी, कर्करोग, मूत्रपिंड विकारांच्या लक्षणेही महत्त्वाची ठरविण्यात आली आहेत. या पार्श्वभूमीवर असलेल्या लक्षणांच्या आधारे कोरोना चाचणीची शिफारस करणाऱ्या डॉक्टरांचा मोबाईल क्रमांक, ईमेल आयडी देखील या प्रश्नावली मध्ये भरणे आवश्यक करण्यात आले आहे. आरोग्य कर्मचाऱ्याला कोरोनाची लागण झाली असल्यास, हा संसर्ग रुग्णालयामध्ये कोरोना संक्रमित रुग्णाच्या संपर्कातून झाला आहे काय, याचाही तपशील या प्रश्नावलीतून जाणून घेतला जात आहे. प्रयोगशाळांना हे देखील या प्रश्नावलीत भरून द्यायचे आहे, की कोरोना चाचणी रुग्ण स्वतःहून करतो आहे अथवा डॉक्टरांनी शिफारसीनंतर ही चाचणी केली जात आहे. रुग्णाचे वय देखील स्पष्टपणे नमून करण्यास सांगितले आहे. एक वर्षापेक्षा कमी वयाचे बाळ असल्यास सरसकट एक वर्षाऐवजी महिन्यातील वय नोंदविले जाणे यात अपेक्षित आहे. अन्य लक्षणांकडेही पाहा

आतापर्यंत घशात खवखव, खोकला, ताप, कफ, श्वासोच्छ्वासात होणारा त्रास या लक्षणांच्या आधारे कोरोना चाचणीची गरज वर्तविली जात होती. मात्र, अशी लक्षणे नसणारी व्यक्ती देखील संसर्ग झालेली असू शकते, असे प्रकार आढळल्यानंतर अन्य लक्षणांवरही लक्ष दिले जात आहे.

Web Title: Instructions to ICMR laboratories Pay attention to the serious illness patients