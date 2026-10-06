Transport & Logistics Reform : देशातील वाहतूक कोंडी आणि लॉजिस्टिक्स खर्चावर तोडगा! केंद्र सरकार स्थापन करणार 'एकात्मिक वाहतूक आणि लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण'

नवी दिल्ली : देशातील रस्ते, रेल्वे, जलमार्ग आणि हवाई वाहतूक क्षेत्रातील विखंडित नियोजन संपुष्टात आणून सर्वसमावेशक मल्टिमोडल वाहतूक व्यवस्था उभारण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘एकात्मिक वाहतूक आणि लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण’ (ITLA) स्थापन करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या विशेष प्राधिकरणाच्या स्थापनेला मंजुरी देण्यात आली. विविध मंत्रालयांमध्ये समन्वय साधून वाहतुकीचा वेग वाढवणे, पायाभूत सुविधांची कार्यक्षमता सुधारणे आणि देशाचा लॉजिस्टिक्स खर्च लक्षणीयरीत्या कमी करणे हे या प्राधिकरणाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे..१० वर्षांचा 'राष्ट्रीय वाहतूक बृहत आराखडा'‘आयटीएलए’ हे प्राधिकरण देशातील वाहतूक आणि लॉजिस्टिक्स नियोजनासाठी राष्ट्रीय पातळीवरील सर्वोच्च संस्था म्हणून काम करेल. आगामी १० किंवा त्याहून अधिक वर्षांच्या दीर्घकालीन नियोजनासाठी हे प्राधिकरण एक सर्वसमावेशक 'राष्ट्रीय वाहतूक बृहत आराखडा' (Master Plan) तयार करेल. यामध्ये रस्ते, रेल्वे, बंदरे, नागरी विमान वाहतूक, अंतर्गत जलमार्ग, किनारपट्टीवरील जहाजवाहतूक आणि शहरी गतिशीलता (Urban Mobility) या सर्व क्षेत्रांचा एकात्मिक विचार केला जाईल. तसेच विविध मंत्रालयांच्या पंचवार्षिक व वार्षिक योजनांचे मूल्यांकन करून प्रकल्पांमध्ये सुसूत्रता राखली जाईल..५०० कोटींवरील प्रकल्पांवर देखरेख अन् स्वतंत्र डेटा बँककेंद्र सरकारच्या ५०० कोटी रुपये किंवा त्याहून अधिक खर्चाच्या सर्व प्रमुख पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे तांत्रिक मूल्यांकन (Technical Appraisal) आणि प्रकल्प अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी या प्राधिकरणावर असेल. याशिवाय जीएसटी ई-वे बिल, फास्टॅग (FASTag), 'वाहन' (Vahan) आणि जीपीएस प्रणालींमधील माहिती एकत्रित करून एक ‘राष्ट्रीय परिवहन डेटा भांडार’ (NTDR) उभारले जाईल. या माहितीच्या विश्लेषणातून मालाची वाहतूक आणि प्रवासाचे अचूक नियोजन करणे शक्य होणार असून, भारताची जागतिक लॉजिस्टिक्स स्पर्धात्मकता वाढवून ‘व्हिजन २०४७’ साकारण्यास यामुळे मोठा हातभार लागेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.